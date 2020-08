CIGT | Altro podio per BMW Team Italia a Misano, successo nella classe GT4

È arrivato un altro 2° posto per BMW Team Italia nel primo appuntamento della serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo a Misano. Stefano Comandini e Marius Zug salgono sul podio di Gara 1, mentre Francesco Guerra e Simone Riccitelli si sono guadagnati il primo successo nella classe GT4.

Positiva Gara 1: un podio e una vittoria

Fin dalle prove libere i piloti hanno trovato un buon feeling con la vettura e con il circuito romagnolo, confermando le sensazioni del venerdì anche in qualifica. In Gara 1 ancora una bella prestazione di Comandini che ha mantenuto la posizione gestendo alla perfezione gli pneumatici nella prima parte di gara. Nel secondo stint Zug ha potuto rompere gli indugi e ha rimontato fino al secondo posto cogliendo un ottimo podio e i primi importanti punti per il campionato. In GT4 stint emozionante di Riccitelli che ha acceso un duello di particolare intensità con Luca Segù senza perdere la seconda piazza. Nella seconda fase di gara, Guerra ha avuto la meglio sull’equipaggio in quel momento al comando ed ha artigliato la testa della corsa, mantenuta poi fino alla bandiera a scacchi. La BMW M4 GT4 ha così conquistato la prima vittoria stagionale nella serie Sprint.

BMW in top-5 in Gara 2, ritirato l’equipaggio GT4

Positiva anche Gara 2 con Zug che si è reso protagonista di un bel duello con Giovanni Venturini per la quarta posizione. Dopo il cambio pilota, nel corso del quale l’equipaggio ha scontato l’handicap tempo di 10 secondi per il podio in gara uno, Comandini ha controllato la situazione tagliando il traguardo in quinta posizione. Una revisione della classifica da parte dei Commissari Sportivi decisa dopo la corsa ha poi consentito all’equipaggio BMW Team Italia di salire al quarto posto. Gara sfortunata per Riccitelli-Guerra, fermati da un problema tecnico quanto occupavano la seconda posizione.

Le dichiarazioni di Roberto Ravaglia

Roberto Ravaglia (BMW Team Italia, Team Manager) ha detto: «Siamo soddisfatti, abbiamo disputato due buone gare dove ci siamo confermati tra i protagonisti e abbiamo raccolto punti importanti con entrambe le vetture. Dopo l’ottimo secondo posto in gara uno con la BMW M6 GT3, sapevamo che la seconda corsa sarebbe stata più difficile a causa dell’handicap tempo, ma Stefano e Marius si sono difesi con grande determinazione. Peccato per il ritiro della BMW M4 GT4, Francesco e Simone avevano il passo per replicare la stupenda vittoria di sabato, ma sono sicuro che potranno rifarsi nei prossimi appuntamenti».

Copyright foto: ACI Sport