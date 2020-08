British GT | Doppietta in Gara 2 di Lamborghini nel primo round di Oulton Park

Un weekend da incorniciare per Lamborghini nel primo appuntamento del British GT Championship di Oulton Park. Barwell Motorsport ha conquistato una bella doppietta in Gara 2, svoltasi domenica, con Phil Keen-Adam Balon e Sandy Mitchell-Rob Collard.

Gara dominata dalle Lamborghini di Barwell Motorsport

Partenza perfetta per le Lamborghini, con Phil Keen scattato dalla pole al volante della Huracán GT3 Evo #72, inseguito dal compagno di scuderia Sandy Mitchell sulla vettura n#78. e dal sorprendente Marcus Clutton, che alla partenza ha guadagnato due posizioni sulla Huracán GT3 Evo #55 del team JMH Auto. Keen e Mitchell hanno iniziato fin da subito a fare una gara a sé, staccando il gruppo degli inseguitori, mentre Clutton era costretto a cedere il terzo posto. A mezz’ora dal termine Mitchell è rientrato ai box per lasciare la Lamborghini #78 nelle mani di Rob Collard; dopo pochi minuti Keen, autore del giro più veloce con un crono di 1’34”829, è stato sostituito da Adam Balon, rientrato in pista al comando.

Ostilità terminate in regime di safety car

Dopo pochi minuti la safety car, intervenuta in seguito a un incidente, ha congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi: Balon ha tagliato il traguardo in prima posizione, precedendo Collard. Da segnalare il quinto posto del Lamborghini Factory Driver Dennis Lind e di Michael Igoe con la Huracán GT3 Evo #18 del team WPI Motorsport. Il prossimo appuntamento con il campionato britannico è programmato per il 15 e 16 agosto sul circuito di Donington Park, dove sicuramente Lamborghini sarà di nuovo protagonista.

Copyright foto: Lamborghini