NLS | BMW firma il secondo successo stagionale con ROWE Racing e Catsburg-Dusseldorp

Arriva la prima vittoria stagionale per ROWE Racing nella Nürburgring Langstrecken Serie, la seconda per il marchio BMW. Nicky Catsburg e Stef Dusseldorp hanno trionfato nella gara di quattro ore di ieri, precedendo sul traguardo l’altra BMW di Walkenhorst Motorsport.

Il resoconto del quarto round della NLS

Si tratta della prima affermazione dopo oltre un anno per ROWE Racing, arrivata attuando una strategia diversa rispetto ai propri avversari e rimanendo nell’ombra quasi fino alla fine. Partita al 3° posto, la BMW M6 GT3 #99 è rimasta inizialmente fuori ben sette giri con Catsburg, al contrario degli avversari che hanno effettuato il cambio pilota dopo soli quattro giri. Con una sosta più breve e un set fresco di pneumatici ha permesso a Catsburg di prendere la testa della corsa e di concludere davanti a Mikkel Jensen (che era in coppia con Christian Krognes e con David Pittard) con un vantaggio di 21”877; proprio il danese di Walkenhorst Motorsport si era più concentrato a difendere il 2° posto sulla Mercedes-AMG del Team HRT di Dirk Müller piuttosto che tentare il recupero per la vittoria: alla fine sono solo 2”450 a distanziare le due auto che hanno concluso sul podio.

Audi centra la top-5

KCMG conclude al 4° posto con la Porsche 911 GT3 R #18 con l’equipaggio formato da Dennis Olsen, Romain Dumas e Alexandre Imperatori, mentre dietro troviamo l’Audi R8 LMS GT3 Evo con Markus Winkelhock, Frederic Vervisch e Mattia Drudi. Sesta posizione per la seconda Porsche di KCMG che, curiosamente, ha visto al volante Olsen nelle prime fasi, passando poi il volante a Edoardo Liberati e a Josh Burdon. Male la Mercede-AMG GT3 di GetSpeed partita dalla pole posizione, sprofondata al 10° posto.

Nürburgring Langstrecken Serie 2020 – 43. RCM DMV Grenzlandrennen, gara: classifica