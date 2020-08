IMSA | Road America, Qualifiche: doppietta del Team Penske, Taylor in pole

Ricky Taylor conquista la pole position per la gara sprint dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Road America. Il pilota statunitense, assieme al compagno di squadra Dane Cameron, ha portato entrambe le Acura ARX-05 DPi in prima fila nelle qualifiche.

Il resoconto delle qualifiche di Road America: DPi e LMP2

Non sembrava essere una pista adatta per le Acura, ma Taylor ha segnato il miglior giro in 1’49”061, per quella che si tratta della sua 20esima partenza dal palo nel campionato e la prima dopo la gara di Laguna Seca dello scorso anno. Si è trattata di una sessione positiva per Roger Penske perché anche Cameron è riuscito a piazzarsi in prima fila, in seconda posizione con un crono di 1’49”379. Le due Mazda RT24-P DPi di Multimatic si sono invece assicurare il 3° e il 4° posto: Harry Tincknell ha preceduto Tristan Nunez, ma probabilmente rimangono ancora le favorite per la gara di domani. Cadillac in difficoltà sulla pista di Elkhart Lake, con Felipe Nasr che aveva stabilito il 5° tempo prima che questo venisse cancellato per la comparsa di una bandiera rossa proprio nel suo giro lanciato; così, il brasiliano – tra l’altro appena rientrato dopo essere rimasto in quarantena per aver contratto il Coronavirus – è sceso al 7° posto, dietro a Ryan Briscoe (Wayne Taylor Racing) e a João Barbosa (JDC-Mustang Sampling Racing). Tra le LMP2, gli onori sono andati all’Oreca 07 Gibson #52 del PR1 / Mathiasen Motorsports, guidata in questa occasione da Patrick Kelly, che ha segnato un tempo di 1’54”474.

Il resoconto delle qualifiche di Road America: GTLM e GTD

Porsche si aggiudica la sfida tra le GTLM: Laurens Vanthoor ha fermato i cronometri sul 2’00”590 con la 911 RSR-19 #912, precedendo di quasi tre decimi la Chevrolet Corvette C8.R #3 di Jordan Taylor. Per la Casa tedesca di tratta della seconda pole in questa stagione, la prima invece per Vanthoor. Oliver Gavin è 3° con la seconda Corvette, mentre Bruno Spengler è 4° con la BMW R8 BMW M8 GTE #25. Chiudono la classifica la seconda BMW e la seconda Porsche. Aaron Telitz ha conquistato la prima partenza dal palo in carriera, portando la Lexus dell’AIM Vasser Sullivan davanti a tutti in classe GTD. Al suo fianco troviamo la vettura gemella di Frankie Montecalvo, battuta per quasi otto decimi.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship – Road Race Showcase at Road America, qualifiche: classifica

Copyright foto: LAT Images / Michael L. Levitt