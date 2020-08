Formula Regional | Misano, Gara 3: Petecof chiude il weekend con una vittoria

Tre diversi vincitori nelle prime tre gare del Formula Regional European Championship a Misano. Gianluca Petecof s’aggiudica l’ultima manche del weekend con la monoposto di Prema, precedendo Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen.

Il resoconto di Gara 3 della Formula Regional a Misano

Aveva un po’ buttato alle ortiche un possibile arrivo a podio in Gara 1 per un eccesso di foga con Leclerc e in Gara 2 è giunto invece al 2° posto: ora, Petecof può finalmente festeggiare la prima vittoria nel campionato. Il brasiliano è scattato bene dalla prima fila e ha subito sopravanzato Leclerc, leggermente più lento dalla pole position. Il carioca ha mantenuto un distacco maggiore di un secondo rispetto al monegasco, non eccedendo troppo e controllando ogni momento della corsa. Rasmussen chiude di nuovo sul podio, stavolta come in Gara 2 al 3° posto, che gli vale la testa della classifica un po’ a sorpresa. Ancora sottotono Jüri Vips, mai in grado di mettere pressione al trio di Prema e sul traguardo in quarta posizione. Dietro all’estone troviamo invece il compagno di squadra alla KIC Motorsport Patrick Pasma, mentre Jamie Chadwick si è accontenta della sesta piazza.

Incidente tra Pesce e Lappalainen

Pierre Louis Chovet è 7° con la Tatuus gestita da Van Amersfoort Racing, davanti al connazionale Gillian Henrion che, vogliamo sottolinearlo, ha al seguito un team autogestito con la propria famiglia e i propri amici. Andrea Cola chiude invece desolatamente al 9° posto, mentre Emilio Pesce e Konsta Lappalainen si sono ritirati dopo un contatto nelle prime fasi.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020, Gara 3: classifica

Copyright foto: ACI Sport