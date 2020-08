FIA F3 | Silverstone, Gara 2: Smolyar tiene a bada Beckmann e conquista la vittoria

Arriva la prima vittoria in Formula 3 per Alexander Smolyar, vincitore di Gara 2 a Silverstone. Il pilota russo di ART Grand Prix ha tenuto a bada per tutta la corsa David Beckmann, che non è riuscito ad avere quella marcia in più per sorpassarlo.

Il resoconto di Gara 2 della Formula 3 a Silverstone

Solida performance da parte di Smolyar, scattato molto bene dalla pole position guadagnata per l’inversione della griglia e bravo a gestire anche la ripartenza dopo l’intervento della Safety Car, entrata in pista per permettere il recupero della monoposto di Igor Fraga. Il russo, nelle fila di SMP Racing, si è sempre dovuto guardare gli specchietti: Beckmann è infatti rimasto sempre nei suoi scarichi e con a disposizione il DRS, ma il tedesco non è riuscito a trovare quel guizzo utile per il sorpasso vincente. Alla fine, Smolyar ha chiuso con 0”740 di vantaggio su Beckmann, mentre sul gradino più basso del podio è salito Clement Novalak con Carlin che ha atteso un minimo errore dell’alfiere di Trident ma senza esito positivo. Alex Peroni è ottimo 4° con Campos, seguito dal duo Prema formato da Frederik Vesti e da Logan Sargeant.

Piastri costretto al ritiro

Liam Lawson si accontenta del 7° posto dopo aver vinto Gara 1 ieri, su una pista come Silverstone che oggi non ha permesso tanti sorpassi o cambi di posizione. Théo Pourchaire è riuscito a rientrare nella top-10 e a terminare 8°, davanti a Richard Verschoor e a Jake Hughes. Giornata difficile per Oscar Piastri, scivolato indietro e addirittura sulla ghiaia nei primi giri; l’australiano di Prema si è poi ritirato con il DRS bloccato. Sfiora la zona punti Lirim Zendeli, 11°. Federico Malvestiti chiude un’ottima prova in 13esima posizione con Jenzer Motorsport.

Pos Driver Team Time 1 Alexander Smolyar ART Grand Prix 39m09.312s 2 David Beckmann Trident +0.740s 3 Clement Novalak Carlin +1.166s 4 Alex Peroni Campos Racing +1.725s 5 Frederik Vesti Prema +2.240s 6 Logan Sargeant Prema +2.632s 7 Liam Lawson Hitech GP +6.448s 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix +6.991s 9 Richard Verschoor MP Motorsport +7.601s 10 Jake Hughes HWA Racelab +7.889s 11 Lirim Zendeli Trident +8.358s 12 Ben Barnicoat Carlin +11.738s 13 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +13.763s 14 Calan Williams Jenzer Motorsport +14.357s 15 David Schumacher Charouz Racing System +14.646s 16 Bent Viscaal MP Motorsport +17.334s 17 Dennis Hauger Hitech GP +18.592s 18 Roman Stanek Charouz Racing System +19.096s 19 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +19.338s 20 Max Fewtrell Hitech GP +21.261s 21 Sophia Floersch Campos Racing +21.994s 22 Sebastian Fernandez ART Grand Prix +22.288s 23 Lukas Dunner MP Motorsport +22.863s 24 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +23.364s 25 Cameron Das Carlin +25.996s 26 Olli Caldwell Trident +28.478s 27 Jack Doohan HWA Racelab +29.674s 28 Alessio Deledda Camps Racing +33.872s Ret Oscar Piastri Prema Ret Igor Fraga Charouz Racing System

Classifiche a cura di Formula Scout

