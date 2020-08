F4 Italia | Misano, Gara 3: prima firma di Pizzi con Van Amersfoort Racing

Non poteva di certo mancare una vittoria a Francesco Pizzi nel primo appuntamento dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Il pilota italiano di Van Amersfoort Racing, scattato di nuovo dal 2° posto, ha colto il successo nella Gara 3 di Misano.

Il resoconto di Gara 3 della F4 Italia a Misano

Finalmente è uscita tutta la classe del campione della Formula 4 mediorientale: grazie a una grande partenza, Pizzi è riuscito a issarsi al comando e ha tranquillamente guidato la corsa, mantenendo le giuste distanze da Gabriele Minì e da Dino Beganovic che hanno concluso con lui sul podio assoluto. Un bel segnale comunque dai giovani di belle speranze italiani, ricordando appunto che Minì e Andrea Rosso avevano conquistato i trionfi nelle precedenti due manche. La gara si è conclusa comunque sotto Full Course Yellow per un testacoda di Sebastian Ogaard che ha addirittura spento la macchina; il trio di testa, assieme a Filip Ugran, avevano comunque fatto il vuoto tra loro e il resto del gruppo. Sebastian Montoya chiude al 5° posto, precedendo Jesse Salmenautio e Pietro Delli Guanti. Gara difficile per Rosso, con la monoposto di Cram Motorsport che ha sofferto problemi di degrado alle gomme e tenendo l’italiano arenato in ottava posizione. Bene Leonardo Fornaroli, 9° con Iron Lynx, che ha chiuso davanti a Dexter Patterson.

Ritirato Simonazzi, Bortoleto solo 11°

Fuori dalla top-10 Gabriel Bortoleto, il più deluso tra i piloti Prema, finito 11° davanti a Axel Gnos, Zdenek Chovanek e a Hamda Al Qubaisi. Ritirato Francesco Simonazzi che ha rovinato l’ala anteriore in un contatto nei primi giri; l’alfiere di DRZ Benelli ha già la testa verso il round di Imola dove tenterà di riscattarsi dopo un weekend difficile.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth – Misano 2020, Gara 3: classifica

