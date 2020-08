F4 Italia | Misano, Gara 2: arriva l’ora di Rosso con Cram Motorsport

Arriva finalmente anche la prima vittoria di Andrea Rosso nell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. L’italiano di Cram Motorsport è scattato bene dalla seconda fila e ha comandato Gara 2 di Misano fino alla bandiera a scacchi.

Il resoconto di Gara 2 della F4 Italia a Misano

Bella prova da parte del vincitore della F4 Cup nei FIA Motorsport Games, bravo a prendere subito le redini della corsa e a tenere a bada Filip Ugran quando questo si era fatto sotto dopo l’uscita della Safety Car. Dopo l’opaca corsa di ieri dovuta a una brutta posizione sulla griglia di partenza, oggi Rosso è riuscito a ottenere il meglio e a ottenere il primo trionfo nella serie tricolore. Ugran è giunto invece al 2° posto, passando però Francesco Pizzi all’ultimo giro e forse uno dei pochi ad avere la velocità per poter competere proprio contro Rosso; il rumeno aveva appunto tentato il sorpasso subito dopo la SC, ma Rosso è stato bravo a chiudere e il pilota di Jenzer Motorsport aveva perso qualche posizione. Ottima performance anche di Pizzi che, nonostante la posizione persa su Ugran, è riuscito in volata a precedere Gabriele Minì; il siciliano di Prema non si è dimostrato in forma come ieri ma è comunque 4°, seguito da un buon Sebastian Montoya in quinta piazza.

Fornaroli sfortunato, fuori dalla top-10

Pietro Delli Guanti si è preso con le unghie e con i denti la sesta posizione, precedendo Gabriel Bortoleto, Dexter Patterson, Jesse Salmenautio e Sebastian Ogaard. Fuori dalla top-10 Francesco Simonazzi, così come Leonardo Fornaroli che è stato costretto a cambiare il musetto quando si trovava nelle posizioni di vertice. Dino Beganovic ha chiuso invece con un giro di ritardo.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth – Misano 2020, Gara 2: classifica

