CIWRC | Rally di Alba 2020, dominio assoluto di Hyundai con Breen. Neuville trionfa tra le WRC Plus

Il Rally di Alba, il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Italiano WRC, è stato terra di conquista per gli equipaggi Hyundai. Craig Breen, in coppia con Paul Nagle, ha conquistato la vittoria assoluta, mentre Therry Neuville si è preso il trionfo tra le WRC Plus.

Craig Breen il più veloce con la Hyundai, sua la vittoria al Rally di Alba

Una gara che ha attirato l’interesse di tantissimi appassionati, non solo per il tanto spettacolo offerto ma anche per la presenza di volti noti del WRC che si sono presentati in Piemonte come allenamento per il ritorno alla competizione mondiale. Non c’è stata storia per nessuno: Breen, navigato da Nagle ha concluso davanti a tutti con la Hyundai i20 R5 ufficiale, precedendo Il finlandese Jari Huttunen, (con al fianco Mikko Lukka) e allo spagnolo Dani Sordo con Carlos Del Barrio. In particolare, Huttunen si è messo in luce come primo dei non prioritari che ha ottenuto anche il massimo dei punti nella gara valida per la Coppa Rally di Zona, nel secondo round per la 1^Zona dopo il Rally Lana. Buone performance dai nostri portacolori: Luca Rossetti, al debutto nella gara piemontese insieme a Manuel Fenoli, è stato a lungo in lotta per il podio, mentre il comasco Corrado Fontana con Nicola Arena ha preso il passo giusto solo dopo metà gara, quando gli altri erano ormai lontani. I due hanno così confermato le loro ambizioni nella serie tricolore. Rossetti chiude 4° assoluto e 1° degli italiani con la Hyundai i20 R5; Fontana, sulla Hyundai New i20 WRC, è 6° assoluto. Tra i due s’inserisce la Volkswagen Polo R5 dell’equipaggio transalpino Anthony Fotia e Michel Didier, autori di un’ottima prestazione.

Ritirato Andrea Nucita, stessa sorte per Andrea Carella

Tra i driver italiani, Simone Miele navigato da Roberto Mometti su Citroen DS3 WRC segnano ottimi tempi ma sono rallentati due volte sulla prova più breve del rally, la PS “Niella-Bossolasco”, terminando così la trasferta piemontese in settima posizione assoluta. Dietro il norvegese Ole Chistian Veiby navigato da Jonas Anders Andersson con la Hyundai i20 R5, seguito dal compagno di squadra Hyundai Rally Team Italia Gregoire Munster con Louis Louka su altra coreana R5. Tra i ritiri di rilievo alla gara inaugurale del CIWRC durante il primo tratto cronometrato per Andrea Carella e Andrea Nucita, entrambi fuori già dalla prima PS dove hanno danneggiato irrimediabilmente ruote e sospensioni.

Neuville conquista la gara tra le WRC Plus

Gara a parte per le WRC Plus, nettamente superiori alla concorrenza e che ha visto il duello tra il Thierry Neuville e Ott Tanak, con il giovane Pierre Louis Loubet e l’italiano Luca Pedersoli sempre a contatto con i due fuoriclasse Tutti e quattro erano al volante di una Hyundai i20 WRC Plus e hanno realizzato tempi di assoluto rilievo ad ogni tratto cronometrato. A spuntarla al traguardo di questa corsa parallela è stato l’equipaggio Neuville-Gilsoul, davanti ai compagni di squadra Tanak-Jarveoja.

I risultati delle altre classi in gara

Porta a termine un rally senza sbavature in classe S2000 Stefano Callegaro, affiancato da Arianna Faustini, su Peugeot 207 che mantiene le redini della classifica dopo il ritiro del rivale Armando De Filippi, su stessa vettura, durante la prima speciale. Tra le S1600 si impone il pilota di Medesano Roberto Vescovi con la fidata navigatrice cremonese Giancarla Guzzi a bordo della Renault Clio. Anche loro lanciati per un 2020 a doppia via, nella Coppa e nel Campionato. Nella classe R3 successo per il giovane di Sondrio Michel Della Maddalena che insieme a Federica Mauri su Renault Clio guadagna la prima soddisfazione nella battaglia di classe per il CIWRC e si porta a casa punti importanti anche per la stessa classifica della CRZ. Per quanto riguarda la lotta nella classe R2 del Campionato si prende la vetta il francese Mathieu Franceschi affiancato da Benoit Manzo con la Peugeot 208 aggiudicandosi il miglior crono in tutte le prove.

Al via anche la Suzuki Rally Cup

Nella gara inaugurale per la 13esima edizione della Suzuki Rally Cup, tra la flotta di Suzuki Swift è Ivan Cominelli con Igor Fieni ad avere la meglio sulle 14 vetture del sol levante, tutte gommate Toyo Tyres. Alle spalle del driver svizzero terminano una gara bella e combattuta fino alla fine nell’ordine Giorgio Fichera, Simone Rivia, Nicola Schileo. Particolarmente avvincente il duello per il secondo posto tra il catanese e il parmense, con Fichera che riesce ad effettuare il sorpasso definitivo in classifica nella seconda parte della giornata. Vittoria amara nella Power Stage per l’esperto ligure Claudio Vallino che si trova però costretto al ritiro all’utlimo chilometro di gara per noie meccaniche.

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE 14.RALLY DI ALBA: 1.Breen – Nagle (Hyundai I20 R5)in 1:01’32.5; 2.Huttunen – Lukka (Hyundai I20 R5) a 8.7; 3.Sordo – Del Barrio, (Hyundai I20 R5) a 23.5; 4.Rossetti – Fenoli (Hyundai I20 R5) a 26.5; 5.Fotia,A. – Didier (Volkswagen Polo R5) a 32.2; 6.Fontana – Arena (Hyundai New I20 Wrc) a 39.3; 7.Miele – Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 48.0; 8.Veiby – Andersson (Hyundai I20 R5) a 55.2; 9.Munster – Louka (Hyundai I20 R5) a 1’00.8; 10.Chentre – Florean (Skoda Fabia R5) a 1’04.2.

CLASSIFICA #RA PLUS: 1.Neuville – Gilsoul (Hyundai I20 Coupe Wrc+) in 58’41.8; 2.Tanak,O. – Jarveoja (Hyundai I20 Coupe Wrc+) a 22.4; 3.Loubet- Landais (Hyundai I20 Coupe Wrc+) A 55.5; 4.Pedersoli,L. – Tomasi,A. (Hyundai I20 Coupe Wrc+) a 2’20.7; 5.Villa,M. – Michi (Ford Fiesta Wrc+) a 4’36.3; 5.Pedro – Baldaccini,E. (Ford Fiesta Wrc+) A 5’25.7.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: 1.Craig Breen (Hyundai i20 R5) 15 pt; 2.Jari Huttunen 12; 3.Dani Sordo 10; 4.Luca Rossetti 8; 5.Anthony Fotia (VW Polo R5) 6; 6.Corrado Fontana (Hyundai i20 WRC) 5; 7.Simone Miele (Citroen DS3 Wrc)4; 8.Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5)3; 9.Gregoire Munster(Hyundai i20 R5) 2; 10.Elwis Chentre (Skoda Fabia R5) 1

CLASSIFICA FINALE 14.RALLY DI ALBA – CRZ ZONA 1: 1.Huttunen,- Lukka (Hyundai I20 R5) A 8.7; 2.Fotia- Didier (Volkswagen Polo R5) a 32.2; 3.Veiby – Andersson (Hyundai I20 R5) a 55.2; 4.Munster – Louka (Hyundai I20 R5) a 1’00.8; 5.Chentre – Florean (Skoda Fabia R5) a 1’04.2; 6.Pinzano. – Zegna (Volkswagen Polo R5) a 1’23.3; 7.Cantamessa – Bollito (Volkswagen Polo R5) a 2’00.9; 8.Andriolo – Menegon (Skoda Fabia Evo R5) a 2’08.5; 9.Gagliasso- Beltramo (Volkswagen Polo R5) a 2’26.7; 10.Moffett – Hayes(Hyundai I20 R5) a 3’12.7

CLASSIFICA ASSOLUTA CRZ – ZONA 1 DOPO DUE GARE: 1. Corrado Pinzano 19,5 pt; 2.Elwis Chentre 18; 3.Jari Huttunen 15 pt; 4.Anthony Fotia 12 pt; 5. Giacomo Scattolon 9 pt – 5.Ole Chistian Veiby 9 pt; 6.Marco Gianesini – 6.Gregoire Munster 7,5 pt; 7.Alberto Dall’Era 6; 8.Gianluca Varisto 4,5 pt ; 9.Roberto Vescovi 3 pt – 9. Luca Cantamessa 3 pt;10. Davide Riccio 1,5 pt- 10.Rudy Andriolo 1,5 pt

Copyright foto: ACI Sport