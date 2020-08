TCR Italy | Misano, Qualifiche: Jelmini velocissimo, firma la pole position con Hyundai

Prima pole position stagionale per Felice Jelmini nel TCR Italy. Il pilota di PMA Motorsport, al volante della Hyundai i30 N TCR, ha concretizzato al meglio quanto dimostrato nelle due gare del Mugello e nelle prove libere di Misano rifilando ben oltre quattro decimi a Franco Girolami.

Il resoconto delle qualifiche del TCR Italy a Misano

Il campione in carica della Clio Cup Italia ha segnato il miglior tempo in 1’41”136, come già detto ben più veloce di Girolami che si è fermato invece a 1’41”573. L’argentino, che ricordiamo essere il fratello minore di Nestor che corre nel FIA WTCR con Münnich Motorsport, può comunque considerarsi soddisfatto del 2° posto con la Honda Civic FK7 TCR di MM Motorsport e punterà di certo alla vittoria di Gara 1, dopo un weekend difficile nel primo appuntamento. Hyundai comunque in grande forma sul circuito romagnolo: in seconda fila troviamo infatti Marco Pellegrini con la vettura di Target Competition, affiancato da Mauro Guastamacchia con Team Aggressive Italia. Eric Brigliadori s’insidia al 5° posto con l’Audi RS3 LMS di BF Motorsport, con il campione Salvatore Tavano solo 6° con la nuova Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing dopo essere stato velocissimo ieri. Ettore Carminati è 7° con la Hyundai di CRM Motorsport, mentre Michele Imberti s’assicura la miglior prestazione tra le DSG con la Cupra di Elite Motorsport.

Scalvini ritorna nel TCR Italy

A completare la top-10 troviamo Simone Pellegrinelli sulla seconda Cupra ufficiale e Max Mugelli con la Honda di MM Motorsport. Matteo Poloni è 11° assoluto e 2° nella classe DSG con l’Audi di Race Lab, seguito da Francesco Savoia (Audi di Gretaracing) e da Eric Scalvini, ritornato in pista nella serie tricolore con Cupra dopo aver saltato il round inaugurale del Mugello.