Formula Regional | Misano, Gara 2: Leclerc non sbaglia e vince davanti a Petecof

Una Gara 2 regolare quella del Formula Regional European Championship vista stasera a Misano. Arthur Leclerc, al contrario di quanto successo in Gara 1, è scattato bene dalla pole position e ha conquistato il primo successo stagionale con Prema, precedendo Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen.

Il resoconto di Gara della Formula Regional a Misano

Nessun contatto allo start della seconda manche, probabilmente anche per il fatto che dai piani alti di Prema e, presumibilmente, dalla Direzione Gara è arrivato un avvertimento dopo l’incidente tra Leclerc e Petecof. Il monegasco stavolta non ha sbagliato nulla, comandando dalla partenza fino alla bandiera a scacchi dopo i 30 minuti più un giro di durata. Petecof ha provato a tenersi vicino al compagno di squadra ma il brasiliano ha comunque terminato con una distanza sostanziosa di 4”772 ma mettendo in cassaforte il giro più veloce. Chi può certamente sorridere è invece Oliver Rasmussen, rimasto tranquillo al 3° posto e che continua a comandare la classifica generale grazie alla vittoria raccolta in Gara 1. Patrik Pasma si guadagna la quarta posizione, il primo dei piloti non appartenenti a Prema ma molto distante dal trio. Pierre Louis Chovet è 5°, mentre Jüri Vips ha perso completamente il ritmo negli ultimi giri ed è sprofondato dalla quarta alla sesta posizione; ciò nonostante non è stata un’ottima performance per l’estone, che ricordiamo essere pupillo di Red Bull e uno dei favoriti per il titolo.

Delusione Vips e Chadwick

Konsta Lappalainen si è limitato al 7° posto con KIC Motorsport, squadra diretta dal proprio padre, sorpassando all’ultimo Jamie Chadwick che, come Vips, ha accusato un importante calo nelle ultime tornate. La britannica, che tra l’altro conosce bene la pista avendoci corso lo scorso anno nella W Series, sembrava pronta a raccogliere un altro buon risultato ma, ad un certo punto, non è più riuscita a contenere gli avversari. Da sottolineare la nona posizione di Andrea Cola, uno dei piloti che ha meno esperienza sulla griglia ma bravo a tenersi dietro Gillian Henrion ed Emilio Pesce.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020, Gara 2: classifica

Copyright foto: ACI Sport