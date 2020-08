Formula Regional | Misano, Gara 1: pasticcio Leclerc-Petecof, Rasmussen approfitta

Un avvio davvero rocambolesco quello visto nella prima manche del Formula Regional European Championship a Misano. Oliver Rasmussen vince la gara con Prema, approfittando di un contatto tra Arthur Leclerc e Gianluca Petecof – e con l’aiuto di Jüri Vips.

Il resoconto di Gara 1 della Formula Regional a Misano

Alla partenza, Leclerc non è scattato benissimo dalla pole position e si è ritrovato subito addosso i propri compagni di squadra che partivano alle spalle. In un continuo scambio di posizioni e nei vari incroci di traiettoria, Leclerc ha chiuso troppo su Vips coinvolgendo lui e anche Petecof, attivando quindi la Safety Car. Per il fratello di Charles non c’è stato nulla da fare se non abbandonare la monoposto, mentre gli altri due sono riusciti a continuare e a riprendere la corsa dal fondo. Là davanti, Rasmussen ha praticamente gestito Patrik Pasma, anche quando questo si è rifatto sotto nella penultima SC. Il danese ha quindi iniziato nel migliore dei modi la stagione con un successo ben meritato, precedendo il finlandese di KIC Motorsport e Jamie Chadwick, bravissima a chiudere ogni porta ai propri avversari; a farne le spese è stato proprio Vips che, tentando un sorpasso dopo il Curvone ma finendo fuori sulla ghiaia.

Tanti ritiri e ben tre safety car

Se Vips e Leclerc sono finiti KO, non è stato il caso di Petecof: il brasiliano non ha trovato la necessaria velocità nei primi giri – probabilmente con qualche danno a seguito dell’incidente della prima tornata – ma, con calma, è risalito fino al 4° posto ma senza riuscire a precedere la Chadwick anche per via della terza SC che ha accompagnato tutti sotto la bandiera a scacchi. Pierre Louis Chovet chiude 5°, seguito da Andrea Cola e Emilio Pesce. Ritirato anche Konsta Lappalainen, così come Gillian Henrion colpito da Pesce – e con quest’ultimo che potrebbe comunque beccarsi una penalità.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020, Gara 1: classifica

