Formula E | Tante novità per Mahindra nel finale di stagione a Berlino

Mahindra Racing sta preparando al meglio la trasferta in Germania, dove avranno luogo ben sei gare che porranno fine alla stagione 2019-20 della Formula E. La squadra indiana scenderà in pista a Berlino pronta a dare battaglia.

Sei gare a Berlino nel giro di nove giorni!

Vista l’impossibilità di portare a termine la stagione secondo il calendario originario, l’organizzatore ha stabilito che le ultime sei corse di questa edizione della serie, si disputeranno tutte presso lo storico aeroporto di Templehof a Berlino, non più operativo e trasformato in un parco. Nel 2015 in quella che una volta era l’area di stazionamento degli aerei, venne ricavato un circuito dove si disputò la prima edizione dell’ePrix di Berlino. Ora, questo stesso impianto ospiterà sei gare in nove giorni, nelle seguenti date: 5-6, 8-9 e 12-13 agosto. Lungo tre tipologie di tracciato diverse, che verranno ricavate all’interno di un aeroporto passato alla storia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Tutte le novità di casa Mahindra

In casa Mahindra si registrano diverse novità. Alex Lynn sostituisce per la conclusione del campionato Pascal Wehrlein, che ha interrotto il suo rapporto con in team. Lynn, inglese di 26 anni, nel suo palmares vanta, tra gli altri successi, la vittoria a Macao in F.3 nel 2013, il titolo di Campione GP3 nel 2014 e la conquista della 12 Ore di Sebring nel 2017. Nel 2015 e 2016 è stato collaudatore della Williams in F.1. Dal 2016 ha preso parte alla Formula E con due altri costruttori. Piloterà la Mahindra M6Electro assieme a Jérôme D’Ambrosio. Il pilota belga di origine napoletana, nei giorni scorsi è convolato a nozze con Eleonora d’Asburgo: un podio a Berlino, rappresenterebbe un bel regalo di nozze!

Un’altra novità per Mahindra, riguarda l’accordo siglato con l’azienda italiana Technogym, fornitore ufficiale degli attrezzi per il personale del team, presso la sede inglese di Banbury. Infine, in occasione delle gare di Berlino, le monoposto Mahindra avranno una livrea speciale diversa dal solito.

Copyright foto: Mahindra