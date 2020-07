Formula Regional | Misano, Qualifiche 1 e 2: nel segno di Leclerc e Prema

Due incredibili prestazioni per Arthur Leclerc nelle qualifiche del Formula Regional European Championship a Misano. Il fratello minore di Charles ha colto entrambe le pole position con la monoposto di Prema, precedendo i più quotati Gianluca Petecof e Jüri Vips.

Il resoconto delle due qualifiche a Misano

Entrato quest’anno nella Ferrari Driver Academy, Leclerc vive con l’enorme peso del fratello e, durante i test invernali, non sembrava essere quello che svettava di più per velocità e costanza. Invece ecco come ci ha sorpreso Arthur: doppia pole position sul circuito di Misano Adriatico, in entrambe battendo Petecof e Vips. Il brasiliano, vicecampione della Formula 4 italiana, ha tentato in tutti i modi di togliere la partenza dal palo nella prima sessione, venendo battuto per meno di un decimo, mentre nella seconda non è stato altrettanto incisivo. Tutto il contrario invece l’estone di KIC Motorsport, leggermente più lento in Q1 e in prima fila invece nella Q2. Dietro di loro s’è invece confermato Oliver Rasmussen, 4° sempre con la vettura di Prema. Pierre-Louis Chovet e Patrik Pasma si sono contestati la quinta e la sesta posizione, mentre Jamie Chadwick è nettamente migliorata rispetto alle prove pre-stagionali ma può (e deve) far molto di più.

Gli altri piloti al via

Non c’è molto altro da dire con uno schieramento di sole 11 auto: Emidio Pesce occupa l’ottava e la nona posizione con DR Formula, mentre Konsta Lappalainen ha leggermente deluso ed è 9° e 8°. Gillian Henrion si è imposto in decima posizione, mentre Andrea Cola occupa l’ultima casella sulla griglia di partenza. Assente in questo weekend Brad Benavides, al contrario di quanto inizialmente annunciato.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020: Q1 e Q2



Copyright foto: ACI Sport