FIA F3 | Silverstone, Qualifiche: Sargeant sigla la prima pole stagionale con Prema

Quattro diversi piloti in pole position nei primi quattro appuntamenti stagionali della Formula 3: Logan Sargeant ha confezionato un ottimo ultimo giro che gli è valso la pole position a Silverstone. Il pilota della Prema precede così Liam Lawson e il compagno di squadra Oscar Piastri.

Il resoconto delle qualifiche: la prima per Sargeant

Prema è emersa come al solito nelle qualifiche, con Sargeant e Piastri che hanno trovato una grossa opposizione da parte di Lawson. Nell’ultimo tentativo, il neozelandese di Hitech GP era riuscito a scavalcare Piastri – che non era riuscito a migliorarsi – ma poi è stato beffato proprio da Sargeant, che ha siglato i migliori intertempi nei primi due settori. Prima pole dunque per l’americano, che dovrà comunque tenere d’occhio il pupillo di Red Bull pronto al rilancio dopo il deludente e sfortunato weekend dell’Hungaroring; da sottolineare che questi due, assieme a Piastri, sono racchiusi quasi in un decimo, con tutti gli altri ad inseguire da lontano: Max Fewtrell ha infatti chiuso 4° con Hitech GP a quasi cinque decimi (1’46”730 per il britannico, contro l’1’46”257 del poleman), seguito da Frederik Vesti che è apparso come quello più in difficoltà tra i talenti di Prema.

Tanto traffico negli ultimi minuti

Sebastian Fernandez si porta al 6° posto con ART Grand Prix, precedendo di pochissimi Jake Hughes (HWA Racelab), Lirim Zendeli (Trident), Aleksandr Smolyar (ART GP) e Clement Novalak (Carlin). Giornata difficile per i piloti Trident: David Beckmann era emerso nei primi minuti della sessione, salvo poi chiudere solamente 11° le qualifiche; peggio Olli Caldwell, 17° e ancora in piena difficoltà. Théo Pourchaire si è stabilizzato solo al 12° posto, Richard Verschoor addirittura 14°. Tanto traffico nell’ultimo minuto disponibile, con alcuni piloti che non si sono migliorati per le diverse ostruzioni involontarie.

Classifiche (in arrivo) a cura di Formula Scout

