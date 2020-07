FIA F2 | Silverstone, Qualifiche: colpo grosso di Drugovich con MP Motorsport

Eccezionale pole position per Felipe Drugovich nelle qualifiche della Formula 2 a Silverstone. Il pilota brasiliano di MP Motorsport ha collezionato due intermedi da record, tanto da permettergli di precedere Callum Ilott e Mick Schumacher.

Il resoconto delle qualifiche: Drugovich firma la prima

Non era stato un fuoco di paglia la vittoria in Gara 2 a Spielberg nel primo round: Drugovich è sicuramente uno dei talenti da tenere d’occhio in questa stagione e, a dimostrarlo, c’è proprio questa partenza dal palo conquistata davanti a ben altri favoriti. Il carioca – che ricordiamo aver letteralmente dominato l’Euroformula Open nel 2018 – ha segnato un tempo di 1’39”527, dando un distacco di oltre un decimo a Ilott che lo insegue con UNI-Virtuosi. Schumacher si accontenta del 3° posto con Prema ma è sotto investigazione per un contatto con Roy Nissany nei primi minuti della sessione. Christian Lundgaard è 4° con ART Grand Prix, davanti a Nikita Mazepin (Hitech GP), Jack Aitken (Campos), Jehan Daruvala (Carlin) e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi). Completano la top-10 Yuki Tsunoda (Carlin) e Louis Delétraz (Charouz).

Shwartzman solamente 18°

Non è stata una giornata positiva per Luca Ghiotto, abbastanza in difficoltà e solamente 13°; il vicentino non mollerà di certo domani in Gara 1 e sarà sicuramente da tenere d’occhio. Nobuharu Matsushita è 11° con l’altra vettura di MP Motorsport, seguito da Dan Ticktum con DAMS. Delusione per Robert Shwartzman, 18° con Prema: il russo, attuale capoclassifica, è anche lui sotto investigazione per aver tagliato la strada a Sean Gelael.

Classifiche a cura di Formula Scout

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1m39.527s 12 2 Callum Ilott Virtuosi Racing 1m39.666s +0.139s 12 3 Mick Schumacher Prema 1m39.761s +0.234s 11 4 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m39.846s +0.319s 12 5 Nikita Mazepin Hitech GP 1m39.963s +0.436s 11 6 Jack Aitken Campos Racing 1m40.082s +0.555s 11 7 Jehan Daruvala Carlin 1m40.140s +0.613s 12 8 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m40.180s +0.653s 12 9 Yuki Tsunoda Carlin 1m40.216s +0.689s 12 10 Louis Deletraz Charouz Racing System 1m40.324s +0.797s 13 11 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1m40.347s +0.820s 12 12 Dan Ticktum DAMS 1m40.396s +0.869s 12 13 Luca Ghiotto Hitech GP 1m40.421s +0.894s 12 14 Pedro Piquet Charouz Racing System 1m40.443s +0.916s 13 15 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1m40.448s +0.921s 11 16 Sean Gelael DAMS 1m40.476s +0.949s 11 17 Marino Sato Trident 1m40.958s +1.431s 12 18 Robert Shwartzman Prema 1m41.047s +1.520s 12 19 Roy Nissany Trident 1m41.052s +1.525s 12 20 Giuliano Alesi HWA Racelab 1m41.274s +1.747s 12 21 Artem Markelov HWA Racelab 1m41.342s +1.815s 12 22 Guilherme Samaia Campos Racing 1m42.204s +2.677s 11

