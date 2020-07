ELMS | Jota Sport prenderà parte alla 4 Ore di Spa-Francorchamps

Ci sarà Jota Sport alla prossima 4 Ore di Spa-Francorchamps, gara valida per l’European Le Mans Series in programma il prossimo 9 agosto. La squadra britannica, iscritta al FIA World Endurance Championship, si preparerà così per la 6 Ore della settimana successiva.

Jota al via della prossima 4 Ore di Spa dell’ELMS

Jota allestirà una sola Oreca 07 Gibson per il secondo round dell’ELMS, che visiterà il tracciato belga esattamente una settimana prima della visita del FIA WEC. Jake Dennis, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez saranno i piloti che formeranno l’equipaggio del prototipo LMP2, in quella che è la prima presenza del team nell’europeo in quattro anni. Dennis avrebbe dovuto gareggiare con l’Aston Martin di R-Motorsport nel GT World Challenge Europe – supportato proprio da Jota – ma, per l’anno sabbatico che si è preso il team svizzero, sarà disponibile per tutta la stagione. Davidson e Gonzales, che corrono con Antonio Felix da Costa nel Mondiale, sono nuovi alla serie, sebbene Davidson abbia corso con Peugeot durante la Le Mans Series di parecchi anni fa. L’ultima presenza di Jota fu nel 2016, quando sostenne G-Drive Racing e l’equipaggio formato da Harry Tincknell, Giedo van der Garde e Simon Dolan che vinse il titolo LMP2.

Tanti altri team del Mondiale in Belgio

Jota non sarà l’unica squadra del WEC che vedremo affrontare la 4 Ore di Spa-Francorchamps: ci sarà la Ferrari di AF Corse attualmente leader della classe GTE-Am (quella di Francois Perrodo ed Emmanuel Collard, affiancati da Harrison Newey); poi troveremo la Rossa del Red River Sport con Johnny Mowlem, Charlie Hollings e Bonamy Grimes; infine l’Aston Martin Vantage GTE #98 che già si è vista a Le Castellet.

