WRC | Esapekka Lappi torna alle gare prima del Rally Estonia: mini evento in Finlandia con JanPro Racing

Escludendo la non fortunatissima esperienza al Rally di Roma Capitale, avevamo in questi mesi perso dai radar M-Sport ed in particolare gli equipaggi ufficiali, rimasti a secco sia di gare per riprendere la mano dopo la pausa del lockdown e in vista della ripartenza del WRC, sia addirittura di test. Mentre Hyundai Motorsport e Toyota Gazoo Racing ci davano dentro in entrambi i frangenti, lavorando finché possibile allo sviluppo delle vetture, alle rifiniture dei loro assetti specialmente sugli sterrati della Finlandia e timbrando il cartellino in gare extra ripartite in Europa, M-Sport si è limitata a schierare Adrien Formaux, pilota per il WRC2, sulla Ford Fiesta R5 MkII al Roma Capitale, poi terminato per il francese anzitempo con un ritiro molto prematuro, ed il nostro “Pedro” sulla Ford Fiesta WRC. Poi, certo, il prossimo 22 agosto si terrà nella zona di Greystoke, praticamente in casa del team britannico, un evento speciale a carattere competitivo organizzato dalla stessa realtà di Malcom Wilson e che vedrà schierata un numero ragguardevole di Ford Fiesta, dalle S2000 alle WRC, come celebrazione del ventennale della squadra.

Lappi e Ferm allo Jämsän Äijät Ralli

Tutta questa premessa per dire che comunque in questi mesi gli equipaggi ufficiali di M-Sport sono rimasti fermi al palo: tuttavia, a poco più di un mese dalla ripartenza del Mondiale Rally dall’Estonia, qualcosa si muove per un pilota in particolare. Parliamo di Esapekka Lappi, che assieme al suo navigatore Janne Ferm potrà finalmente tornare in un ambiente di gara rally (è dal round in Messico dello scorso aprile che non ha più corso) prima di riprendere con il WRC. Il duo finnico gareggerà nelle foreste di casa dello Jämsän Äijät Ralli, in programma sabato 8 agosto ed inserito nella regione dello Jämsä, nella parte centrale del Paese, e con alcuni tracciati già visti nel Rally di Finlandia.

Il team privato JanPro Racing con Lappi

Parliamo quindi di un evento quasi sprint, basato solo su tre prove speciali, ma comunque meglio di niente per il nostro Lappi, che scalpitava per tornare in azione e potrà farlo con un test le cui strade ricalcano pressapoco le condizioni che troverà in Estonia. E lo farà con le insegne di JanPro Racing, team cliente che schiererà la Ford Fiesta WRC Plus, vettura che mettono a disposizione a nolo – e parliamo di una opportunità che non è così frequente per le squadre private. Janne Tuohino, direttore di JanPro Racing, ha spiegato: «È davvero bello essere tornati con i colori di JanPro Rracing, ed è un grande onore per noi fornire i nostri servizi assieme alla nostra Ford Fiesta WRC a uno dei piloti ufficiali di M-Sport. È fantastico avere Esapekka e Janne nella nostra auto, e promettiamo di fare del nostro meglio per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi».

Lappi non vedeva semplicemente l’ora: «È passato molto tempo dall’ultima volta che ho corso», spiega. «Mi mancava essere al volante, e questo rally ci offre l’opportunità perfetta per affrontare a tutta alcune delle migliori PS del mondo. È il riscaldamento perfetto prima del riavvio della stagione, e il nostro obiettivo principale è di metterci al passo prima del Rally Estonia». Richard Millener, team principal di M-Sport, è altrettanto entusiasta: «Sarà fantastico vedere Esapekka tornare alla guida della Fiesta WRC. Sicuramente mi è mancato vederlo andare a tutta a bordo della sua auto, quindi posso solo immaginare com’è stato per lui! Questo mini rally sarà il perfetto riscaldamento prima di iniziare i nostri preparativi per il Rally Estonia, e con JanPro Racing sappiamo che sarà in buone mani con una squadra esperta a supportarlo».