TCR Italy | Misano 2020: anteprima e orari del weekend

Altro record di presenze per il TCR Italy nel secondo appuntamento di Misano, dove ci saranno ben 26 auto al via. Marco Pellegrini (Hyundai) guida la classifica generale, ma è inseguito da vicino da Salvatore Tavano (Cupra) e da Damiano Reduzzi (Hyundai).

Programma ed orari

Venerdì 31 luglio

09.40 – Prove libere 1 (25 minuti)

15.15 – Prove libere 2 (25 minuti)

Sabato 1° agosto

09.00 – Qualifiche (25 minuti)

16.10 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 19 luglio

11.50 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Anteprima del weekend

Per questo secondo appuntamento la griglia di partenza del campionato tricolore turismo ‘sprint’ ospiterà numeri da record: ben 26 vetture, 12 delle quali con cambio DSG e quindi in corsa anche per il tricolore a loro riservato. A difendere il titolo, torna in pista il campione in carica del TCR DSG Eric Scalvini, confermatissimo al volante della CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing. Sul circuito del Mugello abbiamo visto cinque diversi piloti sui podi delle due gare, con Salvatore Tavano vincitore di Gara 1 al volante della CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing – al debutto mondiale nel TCR Italy – davanti a Marco Pellegrini su Hyundai del team Target Competition e a Felice Jelmini, anche lui su Hyundai.

In Gara 2, la vittoria è andata a Damiano Reduzzi su Hyundai del team Trico WRT, davanti all’argentino Franco Girolami su Honda del team MM Motorsport, con Marco Pellegrini unico a ripetersi sui due podi del weekend e primo leader della classifica generale davanti al campione in carica Salvatore Tavano, fermato da un dechappaggio mentre era al comando al terzo giro di gara, con Reduzzi secondo a pari punti.

Ora i protagonisti delle sfide al Mugello si preparano a darsi di nuovo battaglia sul tracciato di Misano, e a loro si aggiungeranno altri quattro piloti: l’esperto Nello Nataloni con la Opel Astra TCR schierata da Gretaracing Xeo Group e ben tre vetture con cambio DSG: il campione in carica Eric Scalvini, con la CUPRA della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing, il veneto Daniele Cappellari, al rientro con la Volkswagen Golf GTI DSG autogestita, e Gennaro Manolio, lucano di Policoro, al debutto nel TCR Italy con la Volkswagen Golf GTI DSG di Elite Motorsport.

Da segnalare la conferma dell’argentino Franco Girolami su Honda di MM Motorsport, che si era presentato al round del Mugello con l’intenzione di disputare soltanto il primo round, ma che sarà al via anche a Misano: dopo il secondo posto di Gara 2 è quinto in classifica generale.

TCR Italy – Misano 2020: entry list (in arrivo)

