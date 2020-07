Formula Regional | Misano 2020: anteprima e orari del weekend

Anche il Formula Regional European Championship è pronto a scendere in pista per il primo appuntamento stagionale. A Misano vedremo in azione 12 piloti che si contenderanno i 25 piloti validi per la Superlicenza. Chi erediterà lo scettro di Frederik Vesti?

Programma ed orari

Giovedì 30 luglio

17.10 – Prove libere 1 (50 minuti)

Venerdì 31 luglio

12.25 – Prove libere 2 (30 minuti)

18.00 – Qualifiche 1 (15 minuti)

18.25 – Qualifiche 2 (15 minuti)

Sabato 19 ottobre

13.40 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

19.55 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Domenica 20 ottobre

10.50 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Anteprima del weekend

Poche presenze anche quest’anno nella serie che si pone a metà tra la Formula 4 e la Formula 3, anche se rispetto al primo round di Le Castellet del 2019 ci saranno ben due monoposto in più. Prema sempre presente con un’armata di quattro piloti: il favorito Gianluca Petecof (vicecampione della F.4 italiana, uno dei più veloci nei test pre-stagionali), Oliver Rasmussen, Arthur Leclerc (fratello di Charles che corre in Formula 1 con Ferrari) e Jamie Chadwick, che ha trovato una valida alternativa con la sospensione della W Series. In risposta, KIC Motorsport piazzerà tre auto a Misano: l’altro grande favorito Jüri Vips (pilota Red Bull che correrà anche nella Super Formula giapponese), Patrik Pasma e Konsta Lappalainen. Van Amersfoort Racing gestirà una sola auto per Pierre-Louis Chovet, così come Monolite Racing con Andrea Cola. RP Motorsport (sotto le insegne del DR Formula), avrà Emidio Pesce e Brad Benavides, mentre Gillian Henrion entra con un proprio team. Assente Roman Stanek con US Racing, impegnato nella Formula 3.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020: entry list

