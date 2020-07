Formula E | Porsche si prepara alla ripartenza per il gran finale di Berlino

Ormai manca veramente poco alla ripartenza della Formula E, rimasta ferma cinque mesi a causa della pandemia di Coronavirus. A Berlino avranno luogo le ultime sei gare tra il 5 e il 13 agosto e Porsche si sta preparando a cogliere importanti risultati con André Lotterer e Neel Jani.

Lotterer: “Possiamo competere per i piani alti”

Lotterer non vede l’ora di tornare in pista dopo questa lunghissima sosta che sembrava non aver fine. «Come tutte le altre squadre, abbiamo dei giorni impegnativi davanti a noi. Siamo ben preparati e abbiamo trascorso molto tempo nel simulatore. I tre diversi layout di Berlino renderanno speciale il finale. È ovviamente un peccato che non possano esserci i fan ma faremo del nostro meglio per creare un finale emozionante. Come team ovviamente vogliamo finire la nostra stagione da rookie il meglio possibile. Abbiamo dimostrato, con il nostro 2° posto nella gara di apertura e la pole position in Messico, che la Porsche 99X Electric ha le carte in regolare per competere nella parte alta della classifica. Durante la pausa, siamo stati in grado di analizzare i dati raccolti in modo ancora più dettagliato, al fine di andare avanti con gli sviluppi e apportare dei miglioramenti. Le mie batterie sono ricaricate, quindi non vedo l’ora di tornare in macchina».

Jani: “Obiettivo punti a Berlino”

Jani non ha ancora conquistato alcun punto valido per la classifica ma è pronto a dire la sua: «A Berlino avremo l’opportunità di acquisire più esperienza e di convertirla in risultati nel brevissimo tempo che abbiamo tra una gara e l’altra. Questa è presumibilmente la prima volta che qualcuno vivrà sei gare in nove giorni. e ciò può offrire opportunità uniche. Il campionato è ancora aperto, il che ovviamente rende tutto estremamente eccitante. La nostra stagione è stata finora molto breve e i miei obiettivi per Berlino sono: acquisire più esperienza e finire nei punti in tutte le gare rimanenti».

