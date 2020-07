F4 Italia | Misano 2020: anteprima e orari del weekend

È tempo per l’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth di scendere in pista! Questo weekend segna il debutto stagionale del campionato tricolore, protagonista a Misano con una presenza di ben 21 macchine. Chi sarà l’erede di Dennis Hauger?

Programma ed orari

Giovedì 30 luglio

18.10 – Prove libere 1 (50 minuti)

Venerdì 31 luglio

13.05 – Prove libere 2 (30 minuti)

18.50 – Qualifiche 1 (15 minuti)

19.15 – Qualifiche 2 (15 minuti)

Sabato 19 ottobre

14.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 20 ottobre

09.50 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

18.00 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Anteprima del weekend

Come già anticipato in apertura, sono ben 21 i piloti che saranno presenti nel primo appuntamento stagionale di Misano. Prema sarà come sempre al via con quattro monoposto affidate ad altrettanti debuttanti: Gabriele Minì – velocissimo in tutti i test pre-stagionali, sicuramente il favorito per il titolo –, Sebastian Montoya, Dino Beganovic e Gabriel Bortoleto. Bhaitech risponde con una line-up altrettanto grande: Dexter Patterson, Sebastian Øgaard, Jesse Salmenautio (già visto lo scorso anno) e Zdeněk Chovanec. Jenzer riduce l’impegno a tre presenze (Jasin Ferati, Filip Ugran che potrebbe essere una bella sorpresa, e Samir Ben), addirittura Van Amersfoort Racing a una con il solo Francesco Pizzi (un altro che può dire molto). Anche Cram Motorsport abbassa la propria quota e avrà dalla sua il forte Andrea Rosso (vincitore della F4 Cup a Vallelunga) e Mateusz Kaprzyk. Gli altri che vedremo in pista sono DRZ Benelli con Francesco Simonelli, G4 con Axel Gnos, Abu Dhabi Racing con Hamda Al Qubaisi, Mücke Motorsport con Bence Válint, AS Motorsport con Sebastian Freymuth, Iron Lynx con Leonardo Fornaroli e AKM Motorsport con Cenyu Han.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth – Misano 2020: entry list (in arrivo)



Copyright foto: ACI Sport