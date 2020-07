CIGT | Ritorna la serie Sprint a Misano, BMW Team Italia alla ricerca del successo

Dopo aver vissuto un intenso avvio della stagione Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo al Mugello, questo weekend scatta invece la serie Sprint a Misano. Il BMW Team Italia è pronto a lottare per la vittoria nelle due gare.

BMW a Misano a caccia della vittoria

L’appassionante serie tricolore per vetture GT nella sua versione più popolare si preannuncia di sicuro interesse, con quasi 30 vetture confermate sullo schieramento e ben 10 equipaggi in categoria GT4. BMW Team Italia schiererà la BMW M6 GT3 #7 affidata a Stefano Comandini e Marius Zug e la BMW M4 GT4 #215 per Francesco Guerra e Simone Riccitelli. Teatro di questa prima doppia sfida, ogni weekend del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint comprenderà infatti due gare da 50 minuti più un giro, saranno i 4.226 metri del circuito romagnolo, uno dei più celebri d’Italia. Pianeggiante, caratterizzato da tratti molto veloci e da sezioni più lente e tecniche, il circuito di Misano sarà l’unico appuntamento della serie che si disputerà in estate, dato che il GT Sprint tornerà poi a calcare le scene solamente dal prossimo ottobre.

Slongo: “Tanti avversari di valore”

Luigi Slongo (BMW Team Italia, Team Principal): «Siamo sicuramente motivati per questa prima uscita del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020. Dall’elenco iscritti la serie ha confermato il suo valore, con tanti equipaggi di valore e piloti di sicura esperienza nelle competizioni Gran Turismo. Sotto il profilo squisitamente tecnico il caldo sarà sicuramente un fattore molto importante, i nostri motori turbo potrebbero soffrire un po’ di più le alte temperature rispetto agli aspirati e di conseguenza cercheremo di sfruttare ogni situazione per ottenere un buon risultato».

