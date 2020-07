CIGT | Misano 2020: anteprima e orari del weekend

Un totale di 27 equipaggi saranno al via del primo appuntamento Sprint di Misano del Campionato Italiano Gran Turismo, che ha già visto il debutto stagionale dell’Endurance al Mugello due settimane fa. Oltre alle GT3 e alle GT4, presente anche la classe GT Cup.

Programma ed orari

Venerdì 31 luglio

10.50 – Prove libere 1 (50 minuti)

16.25 – Prove libere 2 (50 minuti)

Sabato 1° agosto

10.40 – Qualifiche (15’ / 15’)

18.40 – Gara 1 (50’ + 1 giro)

Domenica 19 luglio

14.30 – Gara 2 (50’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Anteprima del weekend

GT3: Sono ben 14 le GT3 presenti a Misano, tra cui l’Audi R8 LMS di Agostini-Mancinelli, reduce dalla bella vittoria del Mugello. Considerato l’ottimo risultato della gara toscana, sarà questo di Audi Sport Italia l’equipaggio da battere, nonostante l’assenza del grande protagonista dell’avvio della serie Endurance, Mattia Drudi. Del resto Riccardo Agostini è il campione in carica della serie Sprint e Daniel Mancinelli è uno dei piloti GT più forti a livello internazionale, caratteristiche che ne fanno un equipaggio di indubbio valore e tra i candidati alla vittoria finale. Con l’obiettivo del titolo assoluto, inizierà a Misano la stagione Sprint anche Alessio Rovera, anche lui campione in carica, che dividerà la Ferrari 488 dell’AF Corse con Giorgio Roda dopo il bel quarto posto al Mugello in equipaggio con Antonio Fuoco. La compagine piacentina porterà in pista anche la seconda vettura per Cressoni-Mann, mentre le altre 488 saranno schierate da Easy Race per Michelotto-Hudspeth, anche loro al via al Mugello, e da RS Racing al rientro nella serie tricolore con l’equipaggio Di Amato-Vezzoni, vice campioni PRO-AM 2019.

Quattro le Lamborghini Huracan iscritte, due del VSR con Nemoto-Tujula e Kroes-Pulcini, una ciascuna per Imperiale Racing, con Venturini-Galbiati, terzi al Mugello in equipaggio con Postiglione, e per LP Racing con Cazzaniga-Marcucci, squadra che conferma l’impegno nella serie Sprint dopo la vittoria AM del 2019. Saranno due le Porsche GT3 R, quella di Venerosi-Baccani (Ebimotors) e di Cassarà-De Giacomi con i colori Dinamic Motorsport, team al debutto nella serie tricolore, e altrettante saranno le Mercedes AMG GT3 dell’AKM Motorsport affidate al campione 2018 Daniel Zampieri assieme al 17enne Lorenzo Ferrari e a Davide Roda che farà coppia con Loris Spinelli. Oltre che nell’Endurance, saranno al via della serie Sprint anche Stefano Comandini e il 17enne tedesco Marius Zug al volante della BMW M6 GT3. Carichi dopo l’ottimo secondo posto del Mugello in equipaggio con Alexander Sims, i portacolori di BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing Team si presentano al primo dei quattro week end stagionali con le carte in regola per lottare per il titolo.

GT4: Record di iscritti anche nella classe GT4, ben 10 rispetto ai 4 scesi in pista al Mugello. E proprio i protagonisti della prima gara Endurance saranno i favoriti per il primo week end stagionale della serie Sprint che vede nel duello Porsche-BMW-Mercedes il leit motive del campionato 2020. Con i colori Porsche saranno della partita Gnemmi-Pera, vincitori al Mugello assieme a De Castro, ma in questa occasione il pilota di Rho sarà in coppia con Gianluigi Piccioli sulla seconda vettura dell’Ebimotors. Le Cayman, in questa occasione saranno ben quattro, grazie al debutto nella serie tricolore del Centro Porsche Ticino che a Misano schiererà le due 718 per Matteo Arrigosi-Adriano Pan e Daniel Webster-Giacomo Riva.

Raddoppiano anche le BMW M4 GT4, con la GT bavarese di Paolo Meloni del W&D Racing Team, squadra al debutto nella serie tricolore, che andrà ad aggiungersi alla vettura ufficiale di BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing Team di Guerra-Riccitelli, secondi al Mugello in equipaggio con Nicola Neri. Ben quattro, invece, le Mercedes AMG GT4 che saranno impegnate lungo i 4.226 metri del tracciato romagnolo, di cui tre della Nova Race. Con i colori della compagine varesina, oltre al team owner Luca Magnoni, presente al Mugello in coppia con il norvegese Schjerpen, si cimenteranno Marchetti-Mantori, già al via nella scorsa edizione, e i debuttanti nella serie tricolore Luca Segù e Francesco De Luca. La quarta vettura del marchio di Affalterbach sarà affidata alla SVC SM che schiererà il rookie Jodi Vullo e un pilota di grande esperienza come Andrea Belicchi nell’ambito di una partnership tra Scuderia Villorba Corse e Trivellato Racing.

GT CUP: Rispetto alla prima gara Endurance dove non erano presenti vetture GT Cup, a Misano sono tre le vetture iscritte. La classe riservata alle vetture che animano i rispettivi trofei monomarca ospita due Ferrari 488 Challenge e una Porsche 991 4.0. Con la Rossa di Maranello debutterà nella serie tricolore il team SR&R cche schiera l’equipaggio composto da Luca Demarchi e dal campione in carica della GT3 Light, Gian Piero Cristoni, mentre sulla seconda Challenge con i colori Easy Race saliranno Matteo Greco e il campione in carica GT4 Endurance Riccardo Chiesa. I colori Porsche, infine, saranno rappresentati dalla Duell Motorsport che schiererà una vettura della Carrera Cup Italia per due vecchie conoscenze del GT tricolore, il siciliano Vincenzo Sauto e il laziale Gianluca Carboni.

Campionato Italiano Gran Turismo – Misano 2020: entry list (in arrivo)

Copyright foto: ACI Sport