Pierre Louis Loubet commenta il suo debutto in gara con la Hyundai i20 WRC

Dopo tanto attendere, la stagione 2020 di Pierre-Louis Loubet è partita dal prologo del Rally di Roma Capitale, disputato lo scorso weekend e prima parte di un dittico di gare test per il francese che prevede questo weekend anche l’incursione al Rally di Alba.

Il debutto di Loubet sulla Hyundai i20 WRC al Rally Roma Capitale

Una stagione che per il giovane pilota assume dei contorni molto importanti, perché si tratta del debutto sulla Hyundai i20 Coupé WRC che guiderà da privato, sotto le cure del team transalpino 2C-Competition, nel WRC con un programma molto nutrito di appuntamenti. In attesa perciò di dare fuoco alle polveri nel Mondiale Rally, il già vincitore del WRC2 2019 ha intanto iniziato a prendere la mano con la i20 World Rally Car sugli insidiosi asfalti del Lazio, dopo i test sulla pista di Issoire di qualche settimana fa.

Loubet a Roma ha corso ovviamente in una categoria speciale riservata alle WRC, la RallyStars dove ha affrontato il dirimpettaio (però ufficiale, non privato) in Hyundai Dani Sordo e la Ford Fiesta WRC di “Pedro”. Alla fine il giovane francese navigato da Vincent Landais ha concluso secondo, a 40 secondi dallo spagnolo specialista su asfalto e dopo aver terminato la prima giornata in testa alla categoria, approfittando delle difficoltà del vincitore del Rally Italia Sardegna 2019. Tutto sommato la sua prima volta in gara con una vettura WRC è andata abbastanza bene, pur riconoscendo il fatto che, ovviamente, c’è da lavorare.

“Nella giornata di domenica sembrava di stare al Rally di Catalunya”

Così infatti argomenta Loubet ai microfoni di DirtFish: «Il feeling è stato molto buono [sabato]: le strade erano più strette e la sensazione che ho avuto era abbastanza buona. [Domenica] il feeling è stata un po’ diverso, una situazione più simile al Rally di Catalunya: quindi è stato un po’ più difficile per me trovare la giusta sensazione con la vettura, ma sì, sono davvero felice e penso che Dani sia un pilota eccellente su asfalto, perciò al confronto è andata bene».

“Devo percepire meglio il grip della Hyundai i20 WRC. Non è facile testare su asfalto”

Andando invece sul lato più tecnico, il francese ha spiegato i suoi progressi lungo le giornate di gara: ad esempio, rivela di aver fatto dei grandi passi avanti con i freni dalla prima alla seconda tappa, «cosa che era molto importante». Inoltre, «penso di dover trovare il modo di sentire meglio l’aderenza della vettura quando va più veloce e le strade sono larghe. Ho già affermato che questa è la differenza più grande, perché sabato nei tratti stretti non ho sentito così tanta aerodinamica ma domenica invece sì, c’è stato un grande divario prestazionale». Secondo Loubet testare la i20 Coupé WRC su sterrato «è più facile rispetto all’asfalto», e spiega perché: «Su asfalto potrei dire che è più facile, ma invece non è così, è sempre difficile trovare la giusta traiettoria e cose di questo genere. Su sterrato puoi muoverti molto di più con la vettura e a volte hai un feeling migliore, quindi spero di avere un buon ritmo in Estonia», dove ripartirà il WRC e comincerà la sua stagione. «Sarà difficile ma ci proveremo», conclude.