IMSA | Road America 2020: anteprima e orari del weekend

Continua la stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con il quarto appuntamento stagionale a Road America. Ryan Briscoe e Renger van der Zande guidano ancora la classifica con Wayne Taylor Racing, appaiati però dal duo Mazda Oliver Jarvis-Tristan Nunez.

Programma ed orari

Venerdì 31 luglio

23.35 – Prove libere 1 (60 minuti)

Sabato 1° agosto

15.55 – Prove libere 2 (75 minuti)

20.50 – Qualifiche (15’/15’/15’)

Domenica 2 agosto

18.05 – Gara (160 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

Anteprima del weekend

Road America potrebbe essere terra di conquista per Mazda, ricordando anche il successo dello scorso anno. Le vetture giapponesi non sono andate bene a Sebring ma nelle gare sprint – e su piste veloci e sinuose, al contrario della sconnessa pista della Florida – sono state sempre in lotta per la vittoria. Cadillac sta comunque vivendo un ottimo momento: Action Express Racing ha vinto con Felipe Nasr e Pipo Derani nell’ultimo round, mentre l’equipaggio Briscoe-van der Zande è primo con WTR, terzo invece con João Barbosa e Sébastien Bourdais con JDC-Miller Motorsports. Il Team Penske è invece apparso molto più in difficoltà e sicuramente cerca il rilancio (che pare molto difficile) a Elkhart Lake; ricordiamo che a fine anno finirà la loro partnership con Acura.

Corvette vuole continuare la striscia vincente con la nuova C8.R, dopo aver vinto a Daytona e a Sebring. Porsche è l’unica avversaria all’altezza nella classe GTLM, anche perché BMW sembra aver perso quello slancio che l’aveva aiutata nella vittoria della 24 Ore. Occhi aperti alle Lexus tra le GTD.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship – Road Race Showcase at Road America: entry list

Copyright foto: LAT Images / Jake Galstad