FIA F3 | Silverstone 2020: anteprima e orari del weekend

Come la Formula 2, anche la Formula 3 ritorna in pista a Silverstone dopo due settimane di pausa. Oscar Piastri continua a guidare saldamente la classifica piloti, mentre Prema e Trident tengono alto il tricolore italiano nella generale a squadre.

Programma ed orari

Venerdì 31 luglio

10.35 – Prove Libere (45 minuti)

15.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 1° agosto

10.25 – Gara 1 (22 giri)

Domenica 2 agosto

09.45 – Gara 2 (22 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

Pastri ha siglato un weekend quasi perfetto nelle difficili condizioni dell’Hungaroring, segnando due secondi posti che lo hanno lanciato a quota 76 punti. L’australiano di Prema ha come primo inseguitore il compagno di squadra Logan Sargeant, fermò però a 50 punti e con Théo Pourchaire (48) avvicinatosi grazie anche alla vittoria in Gara 1. Nonostante tutto, con questi tre appuntamenti si sono viste le forze in campo e anche i piloti Trident hanno un proprio ruolo: David Beckmann e quello più in forma del trio della squadra milanese, anche perché il tedesco ha trionfato in Gara 2; Lirim Zendeli è 7° dopo un weekend abbastanza sfortunato, mentre Olli Caldwell deve ancora trovare la giusta direzione. Richard Verschoor è 5° con MP Motorsport, seguito da Frederik Vesti con Prema: il nederlandese è uno dei tre piloti (gli altri sono Piastri e Beckmann) sempre andati a punti, mentre il danese ha con sé un doppio ritiro a Budapest ma anche per colpe non sue. Chiamato alla risalita Liam Lawson, così come Alex peroni e Sebastian Fernandez.