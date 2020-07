FIA F2 | Silverstone 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo due settimane di pausa, la Formula 2 riprende il proprio cammino stagionale con il primo dei due weekend a Silverstone. Robert Shwartzman conduce la classifica generale piloti grazie anche a due vittorie, mentre Prema è al comando di quella riservata ai team.

Programma ed orari

Venerdì 31 luglio

13.55 – Prove Libere (45 minuti)

18.00 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 1° agosto

16.45 – Gara 1 (37 giri)

Domenica 2 agosto

11.10 – Gara 2 (28 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

L’Hungaroring ci aveva lasciati con alcune certezze molto importanti: Shwartzman è uno dei piloti più completi, solidi e veloci presenti sulla griglia, nonostante sia al debutto nella serie. Il russo, che ricordiamo essere campione in carica della Formula 3, può certamente contare su un team come Prema altamente preparato e competitivo, ma quando dimostrato in Gara 1 è tutta farina del suo sacco. Shwartzman è in cima con 81 punti, mentre il più vicino è Callum Ilott (63) che sembrava essere il miglior candidato per il titolo con UNI-Virtuosi. Dietro c’è invece una sorta di via-vai: Christian Lundgaard è 3° ma ha due zero importanti sulla casella (tutti in Ungheria), mentre in crescita c’è Mick Schumacher che si è insediato al 4° posto; poi troviamo i vari Dan Ticktum, Marcus Armstrong, Felipe Drugovich e Guanyu Zhou, che devono certamente risollevarsi dopo aver colto diversi podi ma alcuni colpi a vuoto. Silverstone potrebbe di nuovo sorridere a Luca Ghiotto, impressionante in Gara 2 a Budapest e vincitore in Gran Bretagna lo scorso anno; l’italiano deve però avere un Hitech GP solida e non quella poco affidabile vista nei primi due round in Austria.

Copyright foto: F1