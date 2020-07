DTM | Spa-Francorchamps 2020: anteprima e orari del weekend

Scatta finalmente a Spa-Francorchamps anche il DTM dopo uno lungo stop dovuto alla pandemia di Coronavirus. Il campionato turismo tedesco ritorna sul tracciato belga dopo anni di assenza per il primo weekend stagionale.

Programma ed orari

Sabato 1° agosto

09.00 – Prove libere (45 minuti)

10.55 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.33 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 2 agosto

10.45 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.33 – Gara 1 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gare in diretta su YouTube.

Anteprima del weekend

Il DTM versa in un anno davvero incerto, soprattutto perché Audi ha deciso di lasciare il campionato a fine stagione e BMW si ritrova da sola in pista – e potrebbe quindi esserci almeno un anno sabbatico, in modo da recuperare un altro costruttore. Nel frattempo, a giugno si sono svolti i test collettivi al Nürburgring che hanno visto una netta supremazia da parte di Audi e un René Rast davvero in forma; il campione in carica – che ormai è diretto verso la Formula E proprio con la Casa degli Anelli – vuole lasciare l’ultimo morso ma avrà a che fare con diversi avversari di livello: a cominciare dai compagni di marchio Mike Rockenfeller, Robin Frijns e anche la sorpresa Ferdinand Habsburg, al top nei giorni centrali. BMW ha dalla sua gente dal calibro di Timo Glock, Philipp Eng e Jonathan Aberdein ma sembra avere meno chance di competere per il titolo. Atteso invece il debutto di Robert Kubica con la BMW di ART Grand Prix.

