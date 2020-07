La Peugeot 308 TCR a podio nel primo round del Trofeo Super Cup a Magione con Arduini e Bodega

Ancora un altro risultato di alto rilievo per la Peugeot 308 TCR di Massimo Arduini e Giuseppe Bodega. Dopo aver vinto il primo appuntamento dell’ATCC a Varano de’ Melegari, i due sono saliti sul podio di Gara 2 del Trofeo Super Cup a Magione.

Sfortunato ritiro nella prima manche

Due gare aggressive e che confermano l’ottimo livello competitivo dell’auto, condite dal 2° posto conquistato d’imperio in Gara 2, sono il biglietto da visita della Peugeot 308 TCR guidata da Massimo Arduini e Giuseppe Bodega. Le qualifiche hanno visto la Peugeot conquistare la quinta posizione in uno schieramento decisamente compresso, dove pochi decimi e il tanto traffico in pista non hanno permesso al nuovo leone da competizione di portare a casa una prima fila alla portata. La prima corsa del weekend ha mostrato tutto il potenziale espresso dai 350 CV della nuova 308 da gara, capace di risalire in pochi giri dal quinto al secondo posto in classifica grazie ad una prima parte di gara vissuta col coltello tra i denti. All’undicesimo giro, però, un contatto con un avversario ha posto fine alla gara della 308, centrata senza colpe mentre occupava la seconda posizione.

Un ottimo 2° posto in Gara 2

L’appuntamento col podio è stato però solo rimandato a Gara 2, quando è stato conquistato a due curve dalla bandiera a scacchi, grazie alla seconda posizione al traguardo. Magione è stata una ulteriore conferma delle caratteristiche vincenti di un’auto nata bene fin dal suo debutto tra i cordoli, forte di una lunga esperienza maturata nelle corse da Peugeot. Oggi, la Peugeot 308 TCR è un esempio concreto dell’impegno di Peugeot Sport nel mondo delle competizioni. Lo spettacolo del Trofeo Super Cup tornerà nel weekend del 26 e 27 settembre a Binetto, in provincia di Bari.