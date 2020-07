smart EQ fortwo e-cup | Debutto convincente di CityCar Bari con Savoia nel primo round di Magione

Finalmente il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport è tornato in pista con il primo appuntamento stagionale a Magione. Debutto da incorniciare per CityCar Bari, trionfante nell’unica gara del weekend con la sua smart EQ fortwo e-cup affidata a Francesco Savoia.

Savoia felice per la prima vittoria stagionale

Il forte duo pugliese ha mantenuto fede alle aspettative e, dopo la seconda posizione in qualifica, alle spalle di una Special Car decisamente in forma con Riccardo Azzoli, ha fieramente resistito agli attacchi che nel finale di gara ha provato a sferrare la Merbag di Fulvio Ferri. La E-Gino di Gianluca Carboni ha completato il podio. «Mi sono davvero divertito! La macchina mi piace, è divertente e poi…debutto con vittoria, cosa posso chiedere di più?», ha commentato un sorridente Francesco Savoia sul podio. «Fulvio è stato bravo, mi ha messo pressione fino all’ultimo e me l’ha fatta sudare. Ma ce l’abbiamo fatta. Voglio dedicare questa vittoria a CityCar Bari e a tutti i miei tifosi. Ho scoperto una bella famiglia da corsa, non vedo l’ora di rincontrare tutti a Vallelunga!». Quarta posizione per la RSTAR Palermo, che con Giuseppe De Pasquale chiude una gara solida precedendo sul traguardo un convincente Marco Mosconi, che festeggiai 100 anni di attività̀ di Barbuscia nel migliore dei modi conquistando la vittoria nel Trofeo Challenger.

Gli altri piloti a punti

Bella la prova di Novelli 1934, che porta Lorenzo Longo al sesto posto dopo un acceso duello con la Crema Diesel di Michele Spoldi. Ottima ottava posizione per un altro debuttante di lusso, la Minimax di Antonello Casillo, bravissimi ad arpionare la vittoria nel primo fan boost della stagione con ben 394 preferenze. La Comer Sud di Tomas Denis Calvagni ha preceduto sul traguardo uno sfortunato Vittorio Ghirelli, che ha portato la sua Mercedes-Benz Roma in Top10 nonostante alcuni contatti a inizio gara. Buona la prima per la vettura griffata SportMediaset, che con Vicky Piria al volante porta a casa la vittoria tra le Lady, precedendo sul traguardo la Mercedes-Benz Roma di Silvia Sellani. Tra gli Junior, la Venus di Gianalberto Coldani, con la 13esima posizione finale, ha preceduto la Paradiso Group di Riccardo Longo. 14esimi sotto la bandiera a scacchi, CityCar Firenze e Christian Pigionanti salgono subito sul podio del Trofeo Challenger, precedendo l’Autocentauro di Fulvio Marengo sul podio di categoria.

Cancellata la seconda manche, il recupero nei prossimi round

Lug Prince & Decker, promotore del Campionato, ha scelto di non disputare la seconda gara sul tracciato di Magione per il verificarsi di una problematica tecnica non risolvibile con le tempistiche previste dall’attività in pista. Per la massima e totale equità di tutti i partecipanti al campionato si è scelto di recuperare questa manche in uno dei prossimi eventi. Tutto lo spettacolo della smart e-cup ritorna in pista dopo la pausa estiva sul tracciato romano di Vallelunga, pronta ad ospitare il secondo round del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport il 12 e 13 settembre.

