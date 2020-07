ADAC Opel e-Rally Cup, fissata la ripartenza del monomarca elettrico con protagonista la Corsa-e Rally

Fine delle incertezze (si spera): è ormai definita la ripartenza (o meglio, partenza vera e propria) dell’ADAC Opel e-Rally Cup, la serie a zero emissioni che sarà il teatro competitivo della 100% elettrica Corsa-e Rally.

La vettura era attesa al debutto nel monomarca alla fine dell’estate, secondo i piani iniziali, poi l’irrompere della pandemia ha sovvertito tutti i piani, nonostante lo sviluppo dell’auto sia andato avanti in questi mesi. Il fatto poi che il Campionato Tedesco Rally, a cui si legava la competizione Opel, è stato annullato per il 2020 ha messo ancora più in dubbio l’organizzazione della coppa.

Il rinvio dell’ADAC Opel e-Rally Cup

Ed invece il primo monomarca elettrico al mondo avrà comunque luogo, anche se direttamente il prossimo anno e non a cavallo delle due stagioni come si immaginava, questa e la successiva. La partenza dell’ADAC Opel e-Rally Cup è fissata per la primavera 2021, in un percorso di avvicinamento che vedrà nel frattempo proseguire i test della Corsa-e Rally (come quelli svolti negli scorsi mesi con a bordo Marijan Griebel, già campione ERC Junior 2016 ed Under 28 2017 ), attesa anche in qualche evento promozionale. In particolare, due vetture sono al momento in fase di test da parte di Opel Motorsport, mentre spicca in calendario l’evento competitivo del prossimo 20-21 novembre, l’ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue, che sarà utile anche a tutti gli iscritti nel monomarca 2021 per provare l’agile elettrica da 136 cv.

Prime consegne per la Opel Corsa-e Rally

Thomas Voss, ADAC Motorsport Director, ha spiegato: «Abbiamo corretto di nuovo il calendario dell’ADAC Opel e-Rally Cup perché molti degli eventi pianificati per i test e la competizione non potranno avere luogo quest’anno. I nostri partecipanti non solo devono familiarizzare con la vettura, ma anche con una nuova tecnologia e quindi hanno bisogno di un periodo consistente di preparazione. Una stagione regolare con otto eventi è pianificata dalla primavera all’autunno del 2021», rivela Voss. Intanto verranno consegnate le prime Corsa-e Rally ai clienti ad ottobre di quest’anno, secondo la tabella di marcia già fissata.

«I preparativi per l’ADAC Opel e-Rally Cup sono ancora in pieno svolgimento», conferma il direttore di Opel Motorsport Jörg Schrott. «Il nostro programma – prosegue – consiste in test durante i rally nazionali e internazionali così come in varie opzioni di test per i nostri team, con l’obiettivo di iniziare la prima stagione completa della coppa pienamente preparati nella primavera 2021. I primi test drive in stage speciali “reali” mostrano che siamo sulla strada giusta. La Opel Corsa-e Rally ha forti prerogative di guida ed è molto divertente – tanto per gli spettatori quanto per i piloti. Non vediamo l’ora che arrivino i prossimi appuntamenti e che ci sia l’inizio ufficiale del prossimo anno».