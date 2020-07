Formula Renault Eurocup | Imola, Gara 1 e 2: meraviglioso debutto di Vidales

Davvero impressionante il debutto di David Vidales nella Formula Renault Eurocup. Il pilota spagnolo, per la prima volta assoluta al volante di una monoposto, ha conquistato una meravigliosa doppietta nelle due gare di Imola, secondo appuntamento stagionale.

Il resoconto di Gara 1

Vidales si era assicurato la pole position per Gara 1, non sbagliando assolutamente nulla alla partenza. Lo spagnolo, che guidava una vettura di JD Motorsport, aveva subito segnato un grosso margine tra lui e Caio Collet, gestendo al meglio anche il restart dopo l’intervento della safety car per l’uscita di Petr Ptacek alla Tamburello; tutto perfetto dunque per Vidales, che ha inoltre segnato anche il giro più veloce della corsa. Collet si è accontentato comunque del 2° posto, molto importante per la classifica generale che ho la lanciato in vetta; infatti, Franco Colapinto ha chiuso solamente 6° – e in qualifica non era andato oltre il 10° posto –, mentre Victor Martins e Alex Quinn hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta piazza. Sul gradino più basso del podio William Alatalo, a bordo della seconda auto di JD Motorsport, mentre c’è da segnalare il buon 7° posto del nostro Lorenzo Colombo. Ritirato (ma comunque classificato) Paul Aron, sulla ghiaia dopo aver tentato di difendersi da Colapinto.

Formula Renault Eurocup – Imola, Gara 1: classifica

Il resoconto di Gara 2

Gara 2 di oggi è stata molto movimentata ma è arrivata ancora una conferma da parte di Vidales. L’iberico stavolta partiva 2°, al fianco di Alatalo con JD Motorsport davvero in forma sulla pista romagnola, ma è stato bravo a scalzare subito il finlandese e a non mollare più la testa. In ombra invece Collet, stavolta solamente 5° dopo parecchi errori e con Quinn e Martins ad approfittarne; il pilota della Arden è salito sul podio, precedendo l’alfiere di ART Grand Prix. Aron è riuscito a concludere 6°, davanti a Colapinto irriconoscibile a Imola. Con due successi e l’assenza al primo round di Monza, Vidales è 3° in classifica generale e potrebbe essere un serio candidato al titolo.

Formula Renault Eurocup – Imola, Gara 2: classifica

Copyright foto: François Flamand / DPPI