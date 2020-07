CIWRC | Rally Alba 2020, gli iscritti e la nutrita spedizione Hyundai

Sfonda quota 170 iscritti il 14esimo Rally di Alba, appuntamento che aprirà dalle Langhe la stagione 2020 del Campionato Italiano WRC il prossimo 1-2 agosto.

Rally di Alba 2020, le WRC Plus in gara (a parte)

Dopo aver visto i dettagli del programma e del percorso, diamo ora uno sguardo a chi ci sarà in gara, dove spicca una categoria a parte per le World Rally Car Plus, che per l’occasione correranno all’interno del format chiamato #RAplus, con ovviamente una classifica avulsa. È questa la grande attrazione per lanciare sia l’evento del Cinzano Rally Team che l’annata 2020 del CIWRC, che potrà contare in particolar modo su una intera spedizione Hyundai Motorsport.

Thierry Neuville ed Ott Tanak, piloti ufficiali in gara nel Mondiale Rally, saliranno sulle loro i20 Coupé WRC Plus, ma svolgerà questo test piemontese in vista del debutto nel campionato iridato anche Pierre-Louis Loubet, che abbiamo già visto al Rally di Roma Capitale, Dani Sordo, che però per l’occasione correrà sulla i20 R5 alla pari di Craig Breen (anch’essi in competizione al Roma Capitale dello scorso weekend); ed ancora Ole Christian Veiby e Grégoire Munster, entrambi appartenenti allo Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver e in gara sulle i20 R5. Tornando alla categoria delle WRC Plus, segnaliamo anche la presenza dei campioni CIWRC 2019 Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, che almeno per il Rally Alba non potranno difendere il proprio titolo, ed uscendo dal seminato Hyundai citiamo la presenza di Manuel Villa e Daniele Michi sulla Ford Fiesta WRC: stessa vettura per “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, reduci dalle fatiche con la medesima auto al Roma Capitale.

I motivi della presenza di Hyundai Motorsport al Rally di Alba

Tornando a Hyundai Motorsport, globalmente la rappresentanza schierata è parecchio imponente, con ben 21 i20 distribuite tra R5 e WRC: il team principal Andrea Adamo crede molto nel Rally di Alba dove lo scorso anno schierò e vinse con Sébastien Loeb. Il motivo lo spiega lo stesso ingegnere piemontese: «Come già fatto lo scorso anno consideriamo le strade delle Langhe, come confermazione ed a livello di grip di asfalto, molto simili alle condizioni che troveremo nell’appuntamento WRC in Germania pertanto si tratta di un banco di prova interessante, così abbiamo portato due vetture WRC Plus che porteranno in gara delle soluzioni che verranno omologate il prossimo ottobre. Oltre a dare possibilità ai giovani dello Junior team di allenarsi con le i20 R5 mettendo al loro fianco come riferimento piloti del calibro di Breen e Sordo, in modo tale che possano comprendere bene il livello di performance che sono in grado di esprimere».

I principali pretendenti al titolo nel CIWRC 2020 e gli altri protagonisti

Per quanto riguarda la competizione del CIWRC 2020 vero e proprio, se al momento Pedersoli e Tomasi si chiamano fuori troveremo invece tanti altri protagonisti vecchi e nuovi di questo Tricolore. Dal debutto di Andrea e Giuseppe Nucita con la i20 R5, alla presenza dei vicecampioni dello scorso anno Simone Miele e Roberto Mometti, pronti per il riscatto con la Citroen DS3 WRC, passando poi per il ritorno di Corrado Fontana sulla i20 WRC, vittorioso allo scorso Rally del Salento ma piuttosto sfortunato nel resto della stagione.

Ancora, citiamo protagonisti come Corrado Pinzano sulla Volkswagen Polo GTI R5, Andrea Carella sulla Skoda Fabia R5, stessa vettura per Elwis Chentre, già secondo al Rally di Alba del 2018 e il due volte vincitore della Coppa di Prima Zona Alessandro Gino, che sulla Ford Fiesta RS WRC ritroverà a dettargli le note il già campione CIR Due Ruote Motrici 2019 Nicolò Gonella, al fianco quest’anno ancora una volta di Tommaso Ciuffi nel loro debutto nel Junior WRC. Infine, citiamo l’atteso ritorno nel CIWRC di Luca Rossetti, che correrà sulla ennesima i20 R5 con il supporto del team Friulmotor. Da Alba partirà anche la Suzuki Rally Cup 2020, la cui lista iscritti avrà prossimamente un approfondimento a parte su queste pagine.

Rally di Alba 2020: la start list completa

– Categoria WRC Plus N° Pilota Nat. Copilota Nat Categoria Vettura 201 PEDERSOLI LUCA ITA TOMASI ANNA ITA WRC HYUNDAI i20 COUPE WRC 202 LOUBET PIERRE LOUIS FRA LANDAIS VINCENT FRA WRC HYUNDAI i20 COUPE WRC 211 NEUVILLE THIERRY BEL GILSOUL NICOLAS BEL WRC HYUNDAI i20 COUPE WRC 208 TÄNAK OTT EST JARVEOJA MARTIN EST WRC HYUNDAI i20 COUPE WRC 204 VILLA MANUEL ITA MICHI DANIELE ITA WRC FORD FIESTA WRC 203 PEDRO ITA BALDACCINI EMANUELE ITA WRC FORD FIESTA WRC -Iscritti CIWRC 2020 1 MIELE SIMONE ITA MOMETTI ROBERTO ITA WRC CITROEN DS3 WRC 2 PINZANO CORRADO ITA ZEGNA MARCO ITA R5 VOLKSWAGEN POLO 3 CARELLA ANDREA ITA BRACCHI ENRICO ITA R5 SKODA FABIA EVO 4 FONTANA CORRADO ITA ARENA NICOLA ITA WRC HYUNDAI NEW I20 5 SORDO DANIEL ESP DEL BARRIO CARLOS ESP R5 HYUNDAI I20 6 BREEN CRAIG IRL NAGLE PAUL IRL R5 HYUNDAI I20 7 ROSSETTI LUCA ITA FENOLI MANUEL ITA R5 HYUNDAI I20 8 CHENTRE ELWIS ITA FLOREAN FULVIO ITA R5 SKODA FABIA 9 NUCITA ANDREA ITA NUCITA GIUSEPPE ITA R5 HYUNDAI I20 10 GINO ALESSANDRO ITA GONELLA NICOLO” ITA WRC FORD FIESTA RS 11 MARASSO MASSIMO ITA PIERI LUCA ITA R5 SKODA FABIA 12 GAGLIASSO PATRICK ITA BELTRAMO DARIO ITA R5 VOLKSWAGEN POLO 14 CANTAMESSA LUCA ITA BOLLITO LISA ITA R5 VOLKSWAGEN POLO 15 VEIBY OLE CHRISTIAN NOR ANDERSSON JONAS ANDERS SWE R5 HYUNDAI I20 16 MUNSTER GREGOIRE LUX LOUKA LOUIS BEL R5 HYUNDAI I20 18 HUTTUNEN JARI FIN LUKKA MIKKO FIN R5 HYUNDAI I20 19 CALLUM DEVINE IRL HOY BRIAN IRL R5 HYUNDAI I20 20 MCERLEAN JOSH IRL KEATON WILLIAMS IRL R5 HYUNDAI I20 21 MOFFETT JOSH IRL HAYES ANDY IRL R5 HYUNDAI I20 22 ALLEN PHILIP GBR KANE MARK IRL R5 HYUNDAI I20 23 FOTIA ANTHONY FRA DIDIER MICHEL FRA R5 VOLKSWAGEN POLO 24 RICCIO DAVIDE ITA ROCCHI SILVIA ITA R5 HYUNDAI I20 25 DALDINI KIM CHE ROCCA DANIELE ITA R5 SKODA FABIA 26 ANDRIOLO RUDY ITA MENEGON MANUEL ITA R5 SKODA FABIA EVO 27 LIBURDI STEFANO ITA COLAPIETRO ANDREA ITA R5 SKODA FABIA 28 PELETTO STEFANO ITA BODDA MAURIZIO ITA R5 CITROEN C3 29 ARIONE LUCA ITA CULASSO LUCA ITA R5 FORD FIESTA MK 2 30 GIORGIONI STEFANO ITA BOGLIETTI FEDERICO ITA R5 HYUNDAI I20 31 GIACOBONE LUIGI ITA BELTRAME LUCA ITA R5 HYUNDAI I20 32 BENAZZO ROBERTO ITA TESI UMBERTO ITA R5 SKODA FABIA 33 DE MEYER JEAN-MICHEL FRA FRATTI ERIC FRA R5 CITROEN DS3 34 DALL’ERA ALBERTO ITA FAPPANI DANILO ITA R5 SKODA FABIA 35 GODINO BRUNO ITA INVERNIZZI GIORGIO ITA R5 HYUNDAI I20 36 SANTORO MASSIMILIANO ITA BARTOLUCCI MATTIA ITA R5 HYUNDAI I20 37 MENEGALDO MASSIMO ITA LAVAGNO CHIARA ITA R5 SKODA FABIA 38 CALLEGARO STEFANO ITA FAUSTINI ARIANNA ITA S2000 PEUGEOT 207 39 DEFILIPPI ARMANDO ITA DONDARINI CLAUDIA ITA S2000 PEUGEOT 207 40 ROGGERO LUCA ITA SAGLIETTI GIANLUCA ITA N4 MITSUBIHI LANCER EVO IX 41 FRANCO EMANUELE ITA GRIMALDI FABIO ITA N4 MITSUBIHI LANCER EVO IX 42 VERNA ALBERTO ITA MONTALDO UGO ITA N4 SUBARU IMPREZA 43 FABIANI LORENZO ITA CHIACCHIERA MONICA ITA N4 SUBARU IMPREZA 44 MANO SERGIO ITA AIVANO FLAVIO ITA K11 RENAULT CLIO 45 BONDIONI ILARIO ITA D’AMBROSIO SOFIA ITA S1600 RENAULT CLIO 46 ARAGNO FRANCESCO ITA SEGIR ANDREA ITA S1600 RENAULT CLIO 47 VESCOVI ROBERTO ITA GUZZI GIANCARLA ITA S1600 RENAULT CLIO 48 MACRI’ MASSIMILIANO ITA PAGANONI GIULIA ITA S1600 RENAULT CLIO 49 RIZZO MAXIME FRA RAOULT ANTHONY FRA S1600 RENAULT CLIO 50 GRECO FABRIZIO ITA SACCO DIEGO ITA S1600 RENAULT CLIO 51 AMSTUTZ ROBERTO CHE DALDINI GEA CHE S1600 RENAULT CLIO 52 BRUZZESE STEFANO ITA MANCA SERENA ITA S1600 RENAULT CLIO 53 CAMERE CARLO GIUSEPPE ITA DEMARTINI STEFANO ITA S1600 RENAULT CLIO 54 AGOSTINI THIERRY FRA AGOSTINI DAVID FRA R3T CITROEN DS3 55 CADEI ALESSANDRO ITA BERTOTTO CLAUDIO ITA R3T CITROEN DS3 56 GAROSCI FRANCESCO ITA DECADENTI MARTINA ITA R3C RENAULT CLIO 57 QUADERNO GIANLUCA ITA ZANOLO LARA ITA R3C RENAULT CLIO 58 DELLA MADDALENA MICHEL ITA MAURI FEDERICA ITA R3C RENAULT CLIO 59 WEISS MICHAEL DEU RHEINWALT JOCHEN DEU R3T ABARTH 500 70 MUSSO ALESSANDRO ITA FABBIAN ANDREA ITA R3C RENAULT CLIO 71 SANTERO STEFANO ITA PELGANTINI MIRKO ITA R2B PUEGEOT 208 72 RONZANO LORIS MATTIA ITA ANDREIS GLORIA ITA R2B PEUGEOT 208 73 TONDINA RICCARDO ITA CECCHETTO DAVIDE ITA R2B PEUGEOT 208 74 FRANCESCHI MATHIEU FRA MANZO BENOIT FRA R2B PEUGEOT 208 75 CAFFONI DAVIDE ITA MINAZZI MASSIMO ITA R2B PEUGEOT 208 76 GIORDANO MATTEO ITA SIRAGUSA MANUELA ITA R2B PEUGEOT 208 77 MICHELETTI SARA ITA BELFIORE ROMANO ITA R2B PEUGEOT 208 78 FENOGLIO CRISTIANO ITA ROSSO MARCO ITA R2B PEUGEOT 208 79 CERIALI MATTEO ITA FERRARIS LUCA ITA R2B PEUGEOT 208 80 FIORE EMANUELE ITA BADINELLI ERIKA ITA R2B PEUGEOT 208 81 CARAMELLINO MONICA ITA DE SANTIS CAROLA ITA R2B PEUGEOT 208 82 MUO’ PIERLUIGI ITA BIANCO FRANCESETTI SILVIA ITA R2B PEUGEOT 208 83 NEMBER GRAZIANO ITA POLONIOLI MORGAN ITA R2B CITROEN C2 MAX 84 GIOVANELLI SIMONE ITA VIAPPIANI ERIKA ITA R2B PEUGEOT 208 85 LOEFFLER YOAN CHE SANTIAGO THOMAS FRA R2B FORD FIESTA 86 BELLE’ SIMONE ITA TORTEROLO MARCO ITA R2B PEUGEOT 208 87 GUALDI LUCA ITA CORSO CHIARA ITA R2B PEUGEOT 208 88 ROSSI SEBASTE MATTEO ITA PISTORESI STEFANO ITA R2B PUEGEOT 208 89 SEGA IGOR ITA SAMPIETRO MARIALUISA ITA R2B PEUGEOT 208 90 MAURINO PIERLUIGI ITA BRUNO ANDREA ITA R2B PEUGEOT 208 91 DI PIETRO GABRIEL ITA ESPOSITO DIEGO ITA R2B PEUGEOT 208 92 GIANOGLIO ALBERTO ITA GROSSO VILMA ITA A7 RENAULT CLIO 93 MANNU GIUSEPPE ITA FRAU MASSIMILIANO ITA A7 RENAULT CLIO 94 BERNARDI GIUSEPPE ITA BARRA ISMAELE ITA A7 RENAULT CLIO 95 PASTRONE PAOLO ITA MIRETTI MARA ITA A7 RENAULT CLIO 96 ANNOVI ANTONIO ITA REVELLI FRANCO ITA N3 RENAULT CLIO 97 CITTADINO ALAIN ITA SANTI LUCA ITA N3 RENAULT CLIO 98 BERTOLA RENZO ITA MORA IGOR ITA N3 RENAULT CLIO 99 NEBIOLO CLAUDIO FABRIZIO ITA MOROSINO MARTINA ITA N3 RENAULT CLIO 100 GANDOLFI ALESSIO ITA PIERI TIZIANO ITA N3 RENAULT CLIO 101 FINO ALESSANDRO ITA GIUSIANO THOMAS ITA N3 RENAULT CLIO 102 CONTENTO LEONE ITA VORRASI CHRISTIAN ITA N3 RENAULT CLIO 103 DABBRESCIA RICCARDO ITA GAGGIOLI ALBERTO ITA N3 RENAULT CLIO 104 CONTE ANDREA ITA GOZZARINO MATTIA FRANCESCO ITA N3 PEUGEOT 206 105 BAGAINI STEFANO ITA BASILE ALESSIO ITA N3 RENAULT CLIO 106 ONNIS MICHAEL ITA RONCHI DANIELE ITA N3 PEUGEOT 206 107 PELAZZI CORRADO CHE AMATO CHIARA ITA N3 RENAULT CLIO 108 RUGA STEFANO ITA MOIA PAOLA ITA N3 RENAULT CLIO 109 TODESCHINI DAVIDE ITA CORRADINI FABIO MASSIMO ITA N3 RENAULT CLIO 110 ARGENTIN CLAUDIO ITA ARGENTIN MARCO ITA R1 Ibr. SUZUKI SWIFT HYBRID 111 VALLINO CLAUDIO ITA VITALI MAURIZIO ITA R1 SUZUKI SWIFT 112 RIVIA SIMONE ITA DRESTI ANDREA ITA R1 SUZUKI SWIFT 113 SCALZOTTO ANDREA ITA NODARI GIULIO ITA R1 SUZUKI SWIFT 114 SCHILEO NICOLA ITA CERVI ALESSANDRO ITA R1 SUZUKI SWIFT 115 COMINELLI IVAN CHE FIENI IGOR CHE R1 SUZUKI SWIFT 116 CALCAGNO SIMONE ITA PARODI ALESSANDRO ITA R1 SUZUKI SWIFT 117 ALBERTOLLI LORENZO CHE CASTELLI SARA ITA R1 SUZUKI SWIFT 118 LONGO MARCO ITA CONCI MATTIAS ITA R1 SUZUKI SWIFT 119 IANI IGOR ITA PULIANI NICOLA ITA R1 SUZUKI SWIFT 120 PELOSI GIOVANNI ITA BARLA NICOLO’ ITA R1 SUZUKI SWIFT 121 PAROLARO NICOLAS ITA ROCCA PAOLO ITA R1 FORD FIESTA 122 HOHLHEIMER JURGEN DEU MAGGIOLINO FRANCESCO ITA K10 FIAT PUNTO KIT 123 LOMONACO ANDREA ITA GULMINI FABIO ITA K10 CITROEN C2 124 CERRINO ALBERTO ITA IGUERA MASSIMO FILIPPO ITA K10 CITROEN C2 125 DOTTA GIAN PIERO ITA CONGERA ELISA ITA K10 CITROEN C2 VTS 126 MICHELONI GIANLUCA ITA ANTONELLI ROBERTA ITA A6 PEUGEOT 106 127 TORCHIO VINCENZO ITA CARLEVERO MAURO ITA A6 CITROEN SAXO 128 LELLO POWER ITA BELLANZON SIMONE ITA A6 CITROEN SAXO 129 POLLINO GIANLUCA ITA SBICEGO WALTER ITA A6 PEUGEOT 106 130 GALAVERNA ADRIANO ITA SCRIGNA ALESSANDRO ITA A6 CITROËN SAXO 131 BUSCA CLAUDIO ITA CARENA DIEGO ITA RSTB+1.4 VOLKSWAGEN POLO 132 BINELLO ALICE ITA BINELLO ALESSIA ITA RS 2.0 RENAULT CLIO 133 ROMANO GIAN MARCO ITA MORETTI FEDERICA ITA RS 2.0 PEUGEOT 106 134 BOTTO MASSIMILIANO ITA MARTINI MARISA ITA A5 FIAT PANDA 135 ZENONI ANDREA ITA DI TULLIO ETTORE ITA A5 FIAT PANDA 136 VIOTTI MARIO ROBERTO ITA COLOMBARO ENZO ITA A5 MG ZR 105 137 RABINO CARLO ITA RABINO LUCA ITA A5 PEUGEOT 106 138 MARANGONI ANDREA ITA CAPRA ALESSIO ITA A5 PEUGEOT 106 139 GALLINA FLAVIO ITA GALLINA FULVIO ITA A5 PEUGEOT 106 140 DELPRINO GIOVANNI ITA CELLA TIZIANO ITA A5 PEUGEOT 106 141 CILLIS FABRIZIO ITA CURCIO MARCO ITA N2 FIAT SEICENTO 142 IRALDI PAOLO ITA AMERIO MARCO ITA N2 PEUGEOT 106 143 BONISCONTRO CRISTIAN ITA COLLA GIORGIA ITA N2 PEUGEOT 106 144 ODIN ERIC ITA BOTTA FEDERICA ITA N2 CITROEN SAXO 145 LAPERTOSA MATTIA ITA DE MARCHI FABRIZIO ITA N2 PEUGEOT 106 146 FORTUNATO MATTEO ITA FORTUNATO REBECCA ITA N2 PEUGEOT 106 147 DOSSI CLAUDIO ITA DOSSI GABRIELE ITA N2 CITROEN SAXO 148 CARMAGNOLA MARCO ITA TUFARELLI ANGELA ANTONINA ITA N2 PEUGEOT 106 149 IBANEZ GIACOMO ITA FARINELLA FABIO ITA N2 CITROEN SAXO 150 ALLAMANDI PAOLO ITA ALLIO GABRIELE ITA N2 CITROEN SAXO 151 BARBERO MATTEO ITA FILIPPA DIEGO ITA N2 PEUGEOT 106 152 MARTINI ANSELMO ITA FINO IVAN ITA N2 PEUGEOT 106 153 LORENZATO ALEX ITA GUADAGNIN CARLO ITA N2 CITROEN SAXO 154 PERACCHIONE GIORGIO ENRICO ITA GAIA DANIELE ITA N2 PEUGEOT 106 155 RUARO DAVIDE ITA CHIESURA SARA ITA N2 CITROEN SAXO 156 PIANA MAURO ITA DI CORSO MARCO ITA N2 CITROEN SAXO 157 ZANIN MATTIA ITA SIMIONI ROBERTO ITA R1B SUZUKI SWIFT 158 PELLE’ ROBERTO ITA LURASCHI GIULIA ITA RSTB 1.0 SUZUKI SWIFT 159 MANTOET CRISTIAN ITA BELTRAMELLO STEFANO ITA RSTB 1.0 SUZUKI SWIFT 170 FICHERA GIORGIO ITA MAZZOCCHI ALESSANDRO ITA RSTB 1.0 SUZUKI BALENO 171 BRIANO DAVIDE ITA CHIARLE MATTEO ITA RS1.6 CITROEN C2 VTS 172 CLAVARIO CHRISTIAN ITA COMINO MIRCKO ITA RS1.6 CITROEN C2 173 ROBONE ANDREA ITA FUGAZZA ROBERTO ITA A0 FIAT SEICENTO 174 REYNAUD MICHELE ITA CARAMELLINO MARTINA MARCELLA ITA N1 PEUGEOT 106 175 DIDERO MATTIA ITA CAGNO ALESSIA ITA N1 PEUGEOT 106 176 MARZO LUCA ITA SERENO EFREM ITA N1 PEUGEOT 106 177 GRECO ROBERTO ITA PRAZZOLI SARA ITA RS1.15 FIAT PUNTO

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport