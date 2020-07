smart EQ fortwo e-cup | Azzoli si accasa con la new entry Special Car

Una nuova squadra entra a far parte del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020: Special Car correrà con una smart EQ fortwo e-cup che verrà affidata al vicecampione Riccardo Azzoli. Obiettivo? Puntare già al titolo.

Azzoli al via con Special Car nel 2020

«Siamo pronti ad esordire nel campionato smart e-cup con grande gioia ed entusiasmo e non vediamo l’ora di entrare in pista con il nostro pilota Riccardo Azzoli a bordo di una vettura così unica ed emozionante. Vivremo momenti speciali in ogni tappa, certamente carichi di divertimento ed energia positiva, che contiamo di trasmettere a sostenitori e appassionati», sono state le parole di Nicola Vacca, Amministratore Delegato di Special Car Group, gruppo che, forte di 7 concessionarie, due sedi, tre officine è il punto di riferimento in Sardegna per oltre 10.000 clienti affidati alle sapienti mani di ben 125 collaboratori. «Sono felice di prendere parte di nuovo ad uno dei campionati italiani più̀ competitivi del momento. Ringrazio Special Car per questa opportunità̀ e per aver creduto in me. Dopo i buoni risultati delle ultime gare dell’anno scorso ed il secondo posto finale, farò di tutto per ripagarli e stare davanti sin dalle prime gare», ha commentato Riccardo Azzoli, che rimarrà̀ fedele al suo numero 31.

Vicky Piria presente nella prima gara

Nel round inaugurale di Magione, al volante della vettura griffata SportMediaset ci sarà Vicky Piria, talento tricolore protagonista della W Series. SportMediaset sarà media partner ufficiale del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport 2020, mandando in diretta tutte le gare sulla sua pagina Facebook.