CIWRC | Luca Rossetti torna nel campionato con la Hyundai i20 R5 di Friulmotor

Da alcuni mesi, complice anche il periodo di lockdown, non avevamo più notizie precise su una colonna dei nostri rally quale è Luca Rossetti. Eravamo rimasti all’intenzione, a noi espressa dallo stesso friulano lo scorso febbraio, di correre nell’International Rally Cup con la Hyundai i20 R5. Una ipotesi al vaglio che avrebbe riportato l’esperto pilota all’interno di quel campionato che vinse già nel 2017 e nel 2018.

Il ritorno di Rossetti nel CIWRC

Poi è arrivata la pandemia che ha sovvertito i piani di tutti, e non abbiamo avuto più notizie precise dei programmi di Rossetti. Il quale però all’inizio di questo mese ha svolto con la i20 R5 dei test sulle strade di Cherasco, più precisamente lungo lo shakedown del Rally di Alba del prossimo weekend. Praticamente un mese dopo arriva la notizia che definisce finalmente i programmi del pordenonese per questa stagione: il già campione europeo e tricolore correrà quest’anno nel Campionato Italiano WRC, che scatterà appunto l’1-2 agosto da Alba.

Friulmotor al fianco di Luca Rossetti

Reduce dall’aver fatto debuttare la Citroen C3 R5 ufficiale nel CIR dello scorso anno, Rossetti quindi cambia competizione restando in quelle titolate ACI Sport. Al suo fianco il team Friulmotor, a sua volta sostenuto da Hyundai Slovenia, che schiererà la i20 R5 con gomme Michelin. Il friulano comporrà l’equipaggio assieme a Manuel Fenoli, con cui ha corso in precedenza nella tappa del Tour European Rally del 2017 del Rallye Liezen, mentre la scuderia di riferimento sarà la Motor in Motion, che ritrova anch’essa il pilota che ha vestito i loro colori l’ultima volta nel 2018, con la stessa vettura proprio in alcuni appuntamenti del CIWRC (vittoria al Rally Due Valli) e al Monza Rally Show.

In attesa di disputare la sua stagione completa, Rossetti è atteso da una sessione di test pre-Alba; intanto la famiglia De Cecco, titolari di Friulmotor, salutano l’arrivo di un pilota così di pregio nelle loro fila: «Siamo molto soddisfatti della conclusione dell’accordo. Grazie al supporto di Hyundai Slovenia, abbiamo imbastito un programma ambizioso con un pilota che stimiamo e con cui abbiamo già collaborato assieme in maniera positiva due anni fa. Puntiamo a ottenere nuovamente dei buoni risultati. L’obiettivo principale sarà quello di conquistare la classe R5 del campionato, dopodiché proveremo ad arrivare davanti a tutti, consapevoli che è difficile dato che ci confrontiamo con le vetture WRC».

