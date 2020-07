smart EQ fortwo e-cup | Il campione junior Longo di nuovo al via con Paradiso Group

Riccardo Longo sarà di nuovo al via del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Il giovane di origini calabresi ha vinto lo scorso anno il titolo Junior ed è stato riconfermato sulla smart EQ fortwo e-cup #3 di Paradiso Group.

Il giovane Longo di nuovo al via della smart EQ fortwo e-cup

«Sono contento di poter essere della mischia anche quest’anno, poter rappresentare e difendere i colori di Paradiso Group, a cui va il mio grazie più grande, mi rende orgoglioso e mi carica per la nuova stagione. Nonostante il momento difficile che abbiamo passato, sono rimasti comunque al mio fianco, dandomi la possibilità di difendere il titolo che abbiamo conquistato insieme nel 2019» ha commentato Riccardo Longo, che con i suoi 17 anni sarà il pilota più giovane in griglia. «Quest’anno voglio migliorare anche nella classifica assoluta, l’obbiettivo è di entrare più spesso possibile in top-10. Voglio continuare il mio percorso di crescita».

Paradiso sceglie di nuovo Longo

«La smart e-cup è un’ottima vetrina per mostrare al grande pubblico la forza dell’elettrico e della mobilità sostenibile. Abbiamo oggi la tecnologia del domani e con un pilota giovane e veloce come Riccardo sono sicuro che otterremo nuovamente ottimi risultati non solo in pista, ma, come lo scorso anno, anche commerciali. La smart e-cup aiuta a mostrare quanto è attuale, ma soprattutto divertente, la tecnologia elettrica e con un testimonial come Riccardo tutto diventa più semplice. Soprattutto quando bisogna parlare ai giovani». Sono state le parole di Fernando Paradiso, titolare di Paradiso Group, «Sostenendo Riccardo e credendo nella smart e-cup abbiamo voluto lanciare anche un messaggio positivo: abbiamo passato un momento difficile ma ora è il momento di rilanciarci. E bisogna farlo credendo fortemente nel futuro e nei giovani».

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup