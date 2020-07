smart EQ fortwo e-cup | Cannavò riconfermato da F3 Motors per la stagione 2020

Arriva una conferma da parte di F3 Motors per la stagione 2020 della smart EQ fortwo e-cup. Antonio Cannavò sarà al via ancora con il team che gli ha permesso di laurearsi Campione Gentleman, ma stavolta mirerà al titolo Challenger del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.

Cannavò: puntoò di essere stabilmente in top-10

«Sono davvero contento di poter difendere i colori di F3 Motors nella smart e-cup anche quest’anno. Poter rappresentare i colori della mia terra è motivo di orgoglio per me, mi fa sentire la mia Sicilia più vicina anche se ora per lavoro mi sono dovuto trasferire» ha commentato Antonio Cannavò, che lo scorso anno ha conquistato il 6° posto assoluto a Vallelunga. «Dopo l’esperienza fatta la scorsa stagione voglio puntare ad entrare il più stabilmente possibile nella top-10. Sono curioso di provare la nuova vettura 2020, il nuovo setup e i nuovi freni mischieranno un po’ le carte e ci potranno essere delle sorprese!».

Caselli: felici per la tappa nella vicina Pergusa

«Dopo il successo dello scorsa edizione che ci ha regalato la vittoria del Trofeo Gentleman da parte del nostro pilota Nino Cannavò, siamo carichi e pronti ad affrontare per la seconda volta lo smart EQ fortwo e-cup, felici di avere quest’anno una tappa anche nella vicina Pergusa, dove assistere dal vivo alla gara insieme ai nostri conterranei sarà un’occasione di divertimento e competizione elettrizzante. Ci auguriamo che l’inizio di questo nuovo campionato e-cup, dopo questa fase a motori spenti, segni lo start di una ripresa dallo scatto vincente tipico di un brand grintoso come smart EQ». ha detto Giovanni Caselli, General Manager F3 Motors Messina e Reggio Calabria.