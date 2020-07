GTWC Europe | 3 Ore di Imola 2020: anteprima e orari del weekend

Ritorna in pista – e possiamo dire finalmente! – anche il GT World Challenge Europe, rimasto fermo dopo i test collettivi a Le Castellet a causa della pandemia di Coronavirus. Imola avrà l’onore di ospitare il primo appuntamento stagionale valido per l’Endurance Cup, che vede iscritte ben 46 auto.

GT World Challenge Europe, Imola 2020: programma ed orari

Venerdì 24 luglio

10.00 – Test privati 1 (90 minuti)

14.50 – Test privati 2 (90 minuti)

17.40 – Prove libere, piloti Bronze (60 minuti)

Sabato 25 luglio

09.00 – Prove libere (90 minuti)

13.10 – Pre-Qualifiche (90 minuti)

17.30 – Qualifiche (15’/15’/15’)

Domenica 26 luglio

13.30 – Gara (180 minuti)

Le qualifiche e la gara saranno visibili gratuitamente sui canali social (Facebook, YouTube) della serie.

GT World Challenge Europe, Imola 2020: anteprima del weekend

Saranno 23 gli equipaggi Pro in pista, assieme a 10 della Silver Cup, 12 Pro-Am e uno solo Am. I campioni in carica Andrea Caldarelli, Dennis Lind e Marco Mapelli sono pronti a difendere il proprio titolo con la solita Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 dell’Orange1 FFF Racing Team, con la squadra sino-italiana che ha un’auto in ogni classe tranne gli Am. Emil Frey Racing torna nella serie con due auto Pro – Norbert Siedler-Mikael Grenier-Riccardo Feller e quello più atteso di Albert Costa-Franck Perera-Giacomo Altoé, ricordando che lo spagnolo e l’italiano hanno vinto l’International GT Open. SMP Racing ci sarà con una Ferrari 488 GTE Evo affidata ora a Sergey Sirotkin, Davide Rigon e Miguel Molina, mentre AF Corse ne allestirà un’altra con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Nicklas Nielsen.

Haupt Racing Team è il nuovo team di punta di Mercedes-AMG (dopo il passo indietro di Black Falcon) e debutterà con una Pro e una Silver. Non è l’unica sola novità, dovendo sottolineare new-entry Pro come K-PAX Racing, CMR (queste con Bentley) e 59Racing (con McLaren). Solita armata di Porsche presente con i vari ROWE Racing, Dinamic Motorsport e GPX Racing. Audi avrà dalla sua Attempto Racing, ma se sulla #55 sono stati confermati Frederic Vervisch e Mattia Drudi, sulla #66 non c’è ancora nessun nome in elenco. Slot libero anche sull’Audi del Team WRT, la #31 di Mirko Bortolotti e Kelvin van der Linde che dovevano condividere l’abitacolo con Rolf Ineichen.

GT World Challenge Europe – 3 Hours of Imola: entry list