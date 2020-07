CIGT | Un 2° posto assoluto per il BMW Team Italia al Mugello, a podio anche tra le GT4

Comincia positivamente la stagione 2020 del BMW Team Italia nel Campionato Italiano Gran Turismo. Nel primo appuntamento del Mugello, il team gestito da Ceccato Motors Racing Team ha colto un 2° posto assoluto con Stefano Comandini, Marius Zug ed Alexander Sims, oltre a un altro podio nella classe GT4.

Comandini, Zug e Sims centrano il 2° posto assoluto

Le buone sensazioni raccolte dai piloti nella seconda e terza sessione di prove libere – la prima è stata colpita da un forte nubifragio – hanno trovato conferma in qualifica. L’equipaggio della BMW M6 GT3 #7 ha chiuso al 2° posto assoluto con un tempo cumulativo di 5’21”814, mentre la BMW M4 GT4 #215, quella di Francesco Guerra, Simone Riccitelli e Nicola Neri, ha replicato il medesimo risultato in classe GT4, seconda in griglia con un crono di 5’56”010. Molto emozionante la gara dell’equipaggio della GT3: Comandini ha preso il volante nel primo stint confermando ancora una volta il suo talento. Il pilota romano è stato inizialmente anche in testa, ed ha consegnato la vettura a Zug in seconda posizione a ridosso dei leader. Il pilota tedesco ha girato su un passo decisamente convincente che ha consentito all’equipaggio di mantenersi in contatto con la testa della corsa. Nell’ultima ora, Sims ha assottigliato il divario dai leader arrivando a tentare ripetutamente l’attacco. Il confronto è stato appassionante, ma i pochi giri rimasti non hanno permesso a Sims di trovare la mossa vincente, con il pilota britannico che ha tagliato il traguardo al 2° posto a soli 26 millesimi dai vincitori.

Guerrra, Riccitelli e Neri ottima prima uscita

Gara di rimonta in GT4. Nicola Neri ha preso il via ed ha mantenuto un ritmo costante nelle cruciali ore più calde della gara. Nel secondo stint, Simone Riccitelli ha guidato con grande determinazione recuperando sensibilmente il gap sugli avversari. Nel finale, Francesco Guerra ha proseguito nella rimonta che ha consentito all’equipaggio di chiudere la prima uscita stagionale con un ottimo 2° posto in GT4.

