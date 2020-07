Easywrite lancia il coprivolante che aiuta a redigere le note, approvato da Campedelli ed Ingram

Una giovane start-up inizia a farsi strada nel mondo del motorsport: si tratta di Easywrite, una realtà nata lo scorso anno e che ora punta a movimentare il mondo dei rally con un prodotto studiato per essere utile, innovativo e alla portata di tutti.

L’importanza delle note nei rally

Fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione: così il Perozzi definiva il genio in Amici Miei, e le giovani menti dietro Easywrite (nomen omen, vedremo perché) hanno pensato di fondere appunto l’intuizione con la creatività e, con i tempi giusti, hanno creato un coprivolante studiato apposta per la guida rally e per aiutare nella stesura delle note. Premessa non di certo esaustiva: sappiamo che quest’ultime sono, per i profani, un linguaggio esoterico che, pur cambiando in qualche dettaglio da nazione a nazione, si contraddistinguono generalmente per una scala da 1 a 6 per definire l’angolo delle curve, definite con D (destra) o S (sinistra). Una D1, per dire, è una curva con un angolo inferiore a 90 gradi, una D6 invece si può affrontare praticamente a tutta. Dopodiché esistono altre sigle e terminologie per definire tutti gli altri dettagli dei percorsi delle prove speciali (lunghezza, percorrenza, caratteristiche del fondo, eventuali ostacoli, tornanti e così via). Ribadiamo: non vogliamo essere esaustivi anche perché ogni navigatore fa storia a sé e definisce in autonomia, in maniera sinergica con il proprio pilota, il proprio lessico, ma è giusto per darvi un’idea generale di quello di cui stiamo parlando e che ci apprestiamo a presentarvi.

Il coprivolante Easywrite: come funziona

Lo scorso lunedì è stato quindi presentato – rigorosamente online – il coprivolante Easywrite alla presenza dei padrini del prodotto, i due ambasciatori della start-up Simone Campedelli (prossimo al debutto stagionale nel Campionato Italiano Rally Terra) e Chris Ingram, già campione ERC 2019 e in attesa di difendere il proprio titolo europeo quest’anno. Il coprivolante brevettato a livello internazionale è studiato sia per i rallisti esperti che per gli amatori, e si caratterizza per un quadrante in cui sono segnati i numeri da 6 (in alto, a mezzogiorno) a 0 (nel nadir), ed è dotato di un marker da mettere sul cruscotto lato guidatore che segna a colpo d’occhio l’angolatura della curva. Ad esempio, mettiamo che stiamo percorrendo una svolta a 90 gradi, quindi lo sterzo si inclina sino a che il marker non segna “2”, per dire. Detto così sembra ostico, ma alla fine la cosa è abbastanza intuitiva: in ogni caso, chi acquisterà il coprivolante (alla cifra di 89,90 euro) avrà l’accesso anche ad un apposito corso online tenuto da Campedelli ed Ingram, sia in italiano che in inglese, utile anche a capire come redigere al meglio le note. Il prodotto, infine, è stato testato in condizioni di guida reale e dovrebbe adattarsi in maniera universale al volante di ogni modello di auto.

Le parole di Campedelli ed Ingram

«Diversi anni fa ebbi occasione di imparare da un pilota del WRC alcune tecniche per migliorare le mie abilità di guida», ha spiegato Campedelli. «Da quel momento in poi ebbi anche io il forte desiderio di poter trasmettere quanto da me appreso a tutti gli altri piloti. Ora in qualità di Ambassador per Easywrite questo sogno è diventato realtà: poter scrivere in maniera impeccabile le note di un percorso è una delle chiavi di vittoria nei rally». Il pilota originario di Cesena sembra molto colpito dal coprivolante: «Come pilota non posso nascondere che avrei voluto avere questo prodotto già all’inizio della mia carriera. Imparare dai campioni un metodo vincente credo sia una cosa che non ha prezzo, se davvero una crede nei propri sogni e vuole raggiungere i propri obiettivi».

Gli fa eco Ingram:«Sin da subito il team di Easywrite mi ha fatto capire la loro missione, e mi sono appassionato al loro progetto, mettendo così a disposizione tutte le mie abilità ed esperienze di pilota. Creare una community che parli lo stesso linguaggio e che sia connessa su scala globale, aiutando in particolar modo i giovani talenti a farsi strada ed i piloti amatoriali a divertirsi in sicurezza, è una sfida elettrizzante e rivoluzionaria al contempo».

Il Project Manager di Easywrite Andrea Villa ha motivato così la scelta degli ambasciatori, oltre al fatto che sono «due esempi per le generazioni di piloti emergenti nei rispettivi Paesi e non solo»: «Entrambi hanno […] il secondo elemento che la nostra start-up cercava: un’innata sensibilità per tutti gli appassionati e tifosi dei rally, dimostrata dalla loro attività sui social».