ELMS | Ferrari conquista un doppio podio nel primo round di Le Castellet

Ferrari esordisce positivamente nel primo appuntamento dell’European Le Mans Series, andato in scena sul tracciato francese di Le Castellet. Kessel Racing conquista la pole position e il 2° posto con la sua Ferrari 488 GTE, mentre Iron Lynx con l’equipaggio femminile è terza.

Ferrari in lizza per la vittoria con Kessel Racing

La gara da 4 ore inizia sotto i migliori auspici per il team Kessel Racing, che affida la partenza a Michael Broniszewski al volante della Ferrari 488 GTE #74. Il pilota polacco è bravo a sfruttare al meglio lo start dalla pole position, conquistata ieri da uno straordinario Nicola Cadei, per mantenere il comando della corsa. Dopo ventisette minuti, però, una penalità costringe Broniszewski a un passaggio ai box in seguito al quale perderà il comando. La leadership della classe GTE passa quindi a Duncan Cameron, al volante della Ferrari #55 del team Spirit of Race. Dopo un’ora la sfortuna si abbatte anche sul pilota britannico, costretto al ritiro per un guasto. Nuovo avvicendamento in testa con Kessel che si riporta in prima posizione grazie a Cadei. La Ferrari mantiene la testa fino al 57° giro, quando Cadei deve arrendersi alla pressione di Alessio Picariello, al volante di Porsche 911 RSR del team Proton Competition.

Iron Lynx a podio con l’equipaggio femminile

Il duello è reso ancora più avvincente dall’ingresso sulla scena di Sergio Pianezzola, sulla Ferrari #60 di Iron Lynx. Pianezzola rimonta con la propria Ferrari fino al primo posto. Il ritorno al volante di Schiavoni coincide però con una fase difficile per la rossa, che perde alcune posizioni in classifica e, nonostante il tentativo di recupero di Andrea Piccini, l’equipaggio chiuderà al 6° posto. Ottimo lavoro per l’equipaggio femminile del team Iron Lynx, la gara inizia nel migliore dei modi grazie a Michelle Gatting che fino al 26° giro non scende sotto il quarto posto per poi agguantare la seconda posizione. Al 31° giro la pilota danese cede il volante a Manuela Gostner, mentre al 52° sale la svizzera Rahel Frey che conquista il 3° posto e lo mantiene fino al traguardo.

