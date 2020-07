CIWRC | La livrea della Hyundai i20 WRC Plus di Pedersoli e Tomasi, che proveranno comunque a difendere il titolo

Per i vincitori del Campionato Italiano WRC 2019 quest’anno difendere il loro titolo sarà più dura, con il rischio di rinviare eventualmente il ruolo di defender al prossimo anno. Intanto si preparano comunque per l’incursione nel primo atto del CIWRC 2020, che nel weekend dell’1-2 agosto si consumerà al Rally di Alba.

Pedersoli e Tomasi in gara nella categoria #RAPlus ad Alba

Parliamo di Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, che in questa stagione potranno godere di una vettura WRC Plus, la Hyundai i20 Coupé in particolare, cosa che li porterà però fuori dalla contesa del Tricolore dedicato alle World Rally Car (per il cui titolo non possono gareggiare le Plus, specifica entrata a regime dal 2017 nel massimo campionato del mondo rally), almeno nel primo round stagionale, in cui saranno iscritti nella categoria a parte #RAPlus. Dopo la rimodulazione dei calendari causa Covid-19, il CIWRC 2020 che partirà dal Piemonte proseguirà per altri tre appuntamenti tra settembre ed ottobre: a Pedersoli e Tomasi quindi resterebbero tre chance per difendere il titolo, dopo il non poter rientrare a norma di regolamento nei punteggi della gara di apertura. «Se è possibile non rinuncio mai a provarci: è nel mio carattere», ha spiegato il pilota di Gavardo.

La livrea della Hyundai i20 WRC di Pedersoli e Tomasi

Intanto, ecco la livrea della Hyundai i20 Coupé WRC Plus che l’equipaggio userà ad Alba. A differenza della vettura che vediamo in azione nel Mondiale Rally, salta all’occhio il fatto che manchino i colori ufficiali blu e rosso, sostituiti da un total black che fa distinguere la vettura cliente e richiama la campitura della Citroen DS3 WRC con cui Pedersoli e Tomasi hanno vinto il CIWRC 2019. Sarà questo il tema che campeggerà sulla i20 con cui correranno quest’anno, con una livrea dove spicca nelle fiancate lo sponsor principale RACR, brand romano di abbigliamento racing dallo stile minimale. Non manca anche la N della seria sportiva Hyundai, il rosso dell’altro sponsor QPower e il giallo di Pirelli, che fornisce le gomme dell’auto.