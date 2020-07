TCR Italy | Mugello, Gara 2: vittoria di Reduzzi con la Hyundai di Trico WRT

Primo successo di sempre per Damiano Reduzzi nel TCR Italy, primo sul traguardo di Gara 2 al Mugello. Il pilota di Trico WRT, al volante della Hyundai i30 N TCR, sfrutta al meglio l’ottima posizione di partenza e la penalità finale inflitta a Felice Jelmini.

Il resoconto di Gara 1: Reduzzi firma la prima

Un vero e proprio finale sprint quello visto in Toscana, a causa anche della seconda safety car intervenuta per spostare la CUPRA Leon Competición TCR di Simone Pellegrinelli finita sulla ghiaia per un incidente con Jelmini e Francesca Raffaele. Reduzzi ha tentato in tutti i modi di resistere a Eric Brigliadori, venendo successivamente colpito dall’alfiere di BF Motorsport e subendo poi il sorpasso da parte di Jelmini. Fortuna vuole che proprio il pilota di PMA Motorsport venga poi penalizzato di 8” per l’incidente che ha messo fuori gioco Pellegrini e Raffaele, retrocedendolo in sesta posizione nonostante sia partito dal fondo anche oggi. Reduzzi conquista così la vittoria, salendo sul podio assieme a un ottimo Franco Girolami – al debutto con la Honda Civic Type R TCR di MM Motorsport ma legata a JAS – e a Marco Pellegrini, quest’ultimo sulla Hyundai di Target Competition.

Poca fortuna per Tavano e Cupra

Ettore Carminati conclude ai piedi del podio con la Hyundai di CRM Motorsport, davanti ad Alessandro Giardelli sulla CUPRA León TCR DSG di B.D. Racing e a Jelmini. Concludono in top-10 Brigliadori – che ha raggiunto il traguardo con una gomma forata –, Andrea Argenti (Opel Astra TCR di South Italy Racing Team), Matteo Poloni (Audi RS 3 LMS TCR) e Carlotta Fedeli (Volkswagen Golf GTI TCR di RC Motorsport). Giornata poco fortunata per Salvatore Tavano, che ha forato già al primo giro mentre si trovava 2° e poi penalizzato di due minuti per aver tagliato la pista tra la Savelli e il rettilineo.

TCR Italy – Mugello, Gara 2: classifica

Copyright foto: ACI Sport