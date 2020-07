FIA F3 | Budapest, Gara 2: Beckmann vince sul bagnato, penalità per l’ottimo Viscaal

David Beckmann vince sulla pista bagnata la seconda gara del weekend della Formula 3. L’alfiere della Trident deve ringraziare l’ottimo Bent Viscaal, uno dei più veloci stamane ma penalizzato pesantemente quando ha guidato per la maggior parte della corsa.

Il resoconto di Gara 2: Beckmann ringrazia Viscaal

I protagonisti della F.3 si sono svegliati stamattina con una leggera pioggia che ha reso viscido l’asfalto del tracciato ungherese, ripetendo le condizioni viste per tutto il venerdì. Chi si è subito distinto è stato Viscaal, velocissimo con la propria MP Motorsport dopo l’ottima performance mostrata ieri in Gara 1. Il nederlandese si è preso con forza la prima posizione, purtroppo costretto per via di una penalità di 5” commissionatagli dalla direzione gara per un contatto con Igor Fraga nei primi giri. Purtroppo, per il campione dell’Euroformula Open del 2018 è arrivata prima una seconda penalità di 5” – stavolta per aver sorpassato Logan Sargeant uscendo dai limiti della pista – e poi la safety car finale che ha sancito la fine di ogni sogno e tutte le lamentele di Viscaal via radio. A beneficiarne è stato per primo Beckmann, molto abile sul bagnato e in grado di assicurarsi la vittoria sbarazzandosi di Dennis Hauger, giunto 3° dietro anche a Oscar Piastri.

Weekend nero per Lawson

Sargeant ha concluso invece in quarta posizione, seguito dal costante Richard Verschoor con MP Motorsport e da Théo Pourchaire, vincitore ieri di Gara 1 con ART Grand Prix. Aleksandr Smolyar è riuscito invece a recuperare dal fondo fino alla settima posizione con Trident, dopo aver alzato bandiera bianca ieri per un contatto con Sargeant. Concludono in top-10 Sebastian Fernandez (ART GP), Enzo Fittipaldi (HWA Racelab) e Alex Peroni (Campos). Ritirato Federico Malvestiti negli ultimi giri, così come Frederik Vesti che ha accusato problemi tecnici. Pure Liam Lawson ha parcheggiato la monoposto a bordo tracciato, per un weekend davvero nerissimo.

Pos Driver Team Time/Gap 1 David Beckmann Trident 43m54.224s 2 Oscar Piastri Prema +1.026s 3 Dennis Hauger Hitech GP +1.522s 4 Logan Sargeant Prema +1.975s 5 Richard Verschoor MP Motorsport +2.497s 6 Theo Pourchaire ART Grand Prix +2.724s 7 Alexander Smolyar ART Grand Prix +3.220s 8 Sebastian Fernandez ART Grand Prix +3.594s 9 Enzo Fittipaldi HWA Racelab +3.939s 10 Alex Peroni Campos Racing +4.665s 11 Max Fewtrell Hitech GP +5.558s 12 Clement Novalak Carlin +5.911s 13 David Schumacher Charouz Racing System +6.351s 14 Sophia Floersch Campos Racing +7.584s 15 Calan Williams Jenzer Motorsport +8.158s 16 Lirim Zendeli Trident +9.253s 17 Bent Viscaal MP Motorsport +9.377s 18 Olli Caldwell Trident +10.023s 19 Jake Hughes HWA Racelab +11.385s 20 Roman Stanek Charouz Racing System +12.231s 21 Enaam Ahmed Carlin +24.654s 22 Cameron Das Carlin +49.970s 23 Alessio Deledda Campos Racing +51.050s 25 Jack Doohan HWA Racelab +1m51.752s 26 Matteo Nannini Jenzer Motorsport +1 lap Ret Federico Malvestiti Jenzer Motorsport +3 laps Ret Frederik Vesti Prema Ret Liam Lawson Hitech GP Ret Igor Fraga Charouz Racing System Ret Lukas Dunner MP Motorsport

Classifica a cura di Formula Scout



