CIRT | Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina: anteprima ed orari

Anche il Campionato Italiano Rally Terra comincia la propria stagione 2020, terzo in ordine di tempo dopo l’avvio di quello Assoluto a fine luglio ed il Tricolore dedicato alle vetture WRC ai primi di agosto. Ora è il momento della serie sugli sterrati del nostro Paese, anch’essa pluririnviata causa coronavirus e che inizierà l’annata da una novità, ovvero il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina.

Il percorso rivisitato del Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina

Dopo averne ripercorso la storia di questo evento iniziata nel 2007 e che dalle ronde su terra ha portato la gara di Valtiberina Motorsport nel CIRT, diamo uno sguardo al programma di un appuntamento che a sorpresa inaugura la stagione su terra sulle strade bianche aretine. La 14esima edizione delle Crete Senesi, in programma l’8 e 9 agosto, comincerà da Asciano dove si terrà lo shakedown, per poi proseguire con la gara vera e propria che presenta tre prove speciali (da ripetere) in due territori della zona di Arezzo che si svilupperanno, a norma della revisione dei format in tempi di coronavirus, nell’arco di 36 ore e con un percorso di gara al di sotto dei 100 km.

Il programma competitivo così è sceso dalle 12 PS inizialmente previste nell’appuntamento fissato a marzo, alle 7 poi ufficializzate nello slittamento del Città di Arezzo. In tutto 70 km tondi di gara, per un totale 405,73 km: si comincia dalla novità della San Martino in Grania (5,95 km) che sabato 8 agosto aprirà di primo pomeriggio il round di inaugurazione del CIRT 2020, e che sovrasta in alcuni tratti la zona delle Crete Senesi oltre ad essere stata utilizzata come test da alcuni team impegnati nel WRC (hanno corso in questa location toscana realtà come Toyota, Subaru, Fiat, Lancia, Audi e di recente Citroen).

Sarà poi la volta della successiva PS di Monte Sante Marie da 10,96 km, introdotta lo scorso anno e che presenta anche un salto nella zona della Collina di Poggio d’Arno, superati i tre quarti della prova. Infine, la classica Alpe di Poti, nota come l’università dei rally su terra e che sarà lunga 12,06 km: una PS da affrontare tre volte nella sola giornata di domenica 9 agosto, e che chiuderà il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina.

Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina 2020, le validità

Ricordiamo infine che le iscrizioni si chiuderanno il 29 luglio (per i concorrenti nelle classi N0, N1, N2, N3, A5, A6, A7 e relative PROD. S e PROD. E viene previsto un bonus detraibile dal costo di iscrizione del 25%) e che, oltre ad aprire il CIRT 2020, il Valtiberina si è aggiudicato pure la validità per il Campionato Italiano Cross Country di cui sarà la prima gara stagionale, e sarà pure valevole per il CIRT Autostoriche e per il Tour European Rally, nelle versioni per auto moderne e classiche.

Qui di seguito il programma dell’evento e successivamente il percorso nel dettaglio con gli orari.

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: programma 2020

-Distribuzione Road Book, Numeri di Gara e Materiali

Giovedì 6 agosto 2020 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 – Centro Accrediti Arezzo

Venerdi 7 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – Centro Accrediti Arezzo

-Ricognizioni autorizzate

Venerdì 7 agosto 2020 dalle 9.00 alle 17.00

-Apertura Parco Assistenza

Venerdì 7 agosto 2020 dalle ore 15.00 Arezzo, loc. La Carbonaia, Via Enrico Lansel

-Verifiche Tecniche ante gara

Sabato 8 agosto 2020 dalle 8.00 alle 10.30 Asciano, Stadio di Asciano, via Achille Grandi

-Partenza, riordino ed arrivo

Partenza – Asciano : sabato 8 agosto dalle ore 14.30 –

Riordino Notturno IN – Arezzo: sabato 8 agosto dalle ore 19.30 –

Riordino Notturno OUT- Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 8.00 –

Arrivo Finale – Arezzo: domenica 9 agosto dalle ore 16.00

Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina 2020: percorso ed orari

-Sabato 8 Agosto

09:00 – Shakedown (Asciano), 2,2 km

15:04 – PS1 San Martino in Grania 1, 5,95 km

15:43 – PS2 Monte S. Marie 1, 10,96 km

18:04 – PS3 San Martino in Grania 2, 5,95 km

18:43 – PS4 Monte S. Marie 2, 10,96 km

-Domenica 9 Agosto

08:44 – PS5 Alpe di Poti 1, 12,06 km

11:47 – PS6 Alpe di Poti 2, 12,06 km

14:50 – PS7 Alpe di Poti 3, 12,06 km