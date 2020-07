TCR Italy | Mugello, Gara 1: debutto vincente per la nuova Cupra con Tavano

Non poteva andare meglio di così per la nuova Cupra Leon Competición TCR, al debutto mondiale nel TCR Italy. Salvatore Tavano conferma la propria leadership vincendo la prima gara del campionato tricolore, precedendo Marco Pellegrini e Felice Jelmini.

Il resoconto di Gara 1: Tavano colpisce ancora

Grande partenza per Pellegrini e Tavano, che hanno subito bruciato il meno esperto Eric Brigliadori. Il poleman, al volante dell’Audi RS 3 LMS TCR di BF Motorsport, è caduto poi in quarta posizione, facendosi sfilare da Franco Girolami, e poi ha accusato una foratura alla gomma anteriore sinistra che lo ha costretto al ritiro definitivo. Intanto, là davanti Tavano ha conquistato la cima della classifica con un gran bel sorpasso su Pellegrini ed è successivamente volato fino alla bandiera a scacchi con la vettura della Scuderia del Girasole by Cupra Racing. Pellegrini si è accontentato del 2° posto con la Hyundai i30 N TCR di Target Competition, mentre gioisce Jelmini che ha agguantato il gradino più basso del podio dopo una bella rimonta dal fondo con la Hyundai di PMA Motorsport. Purtroppo, anche Girolami ha dovuto alzare bandiera bianca: pure a lui per un problema alle gomme, con l’anteriore destra dechappata a pochi minuti dal termine.

Imberti il migliore tra le vetture DSG

Michele Imberti conclude ai piedi del podio con la Cupra di Elite Motorsport, il migliore con le auto dotate di cambio DSG, seguito dall’ottima Francesca Raffaele che, nonostante l’età, ha davvero lasciato il segno nel suo debutto nella categoria. Matteo Poloni è 6°, seguito da Ettore Carminati, Mauro Guastamacchia, Sandro Giardelli e Raffaele Gurrieri. Ritirato Simone Pellegrinelli che ha accusato un problema ai freni sulla sua Cupra.

TCR Italy – Mugello, Gara 1: classifica (in arrivo)