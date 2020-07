FIA F3 | Qualifiche cancellate a Budapest. Possibile recupero stasera o domani?

È stata definitivamente cancellata la sessione di qualifica della Formula 3 all’Hungaroring a causa dell’eccessiva pioggia presente sul circuito ungherese. Non è ancora chiaro come verrà stilata la griglia di partenza per domani e si sta discutendo su un possibile recupero.

Ordine di partenza in base alle prove libere?

I commissari di gara hanno ritenuto troppo pericoloso affrontare le qualifiche sotto la pioggia, con la pista completamente inondata dalla pioggia e che ha causato negli unici due minuti di bandiera verde alcune uscite di pista. Liam Lawson primo su tutti, finito prima in testacoda e poi fuori nella ghiaia al fianco di Lirim Zendeli. Nessun danno per la Hitech GP e per la Trident, ma assieme a qualche altra uscita e problemi di aderenza hanno costretto all’esposizione della bandiera rossa e alla cancellazione definitiva. Dunque, si sta discutendo come poter organizzare la griglia: una possibilità sarebbe quella di considerare le prove libere svoltesi stamane – dove spiccherebbe davanti a tutti David Beckmann con Trident, seguito proprio da Zendeli e con le tre Prema praticamente in fondo al gruppo – oppure in base alla classifica generale piloti – e lì vedremo Prema e Trident davanti a tutti.

Il piano recupero: o stasera o domani mattina

L’alternativa finale, di difficile applicazione, sarebbe un recupero delle qualifiche a stasera – si parla dopo la qualifica della Formula 2 e delle prove libere della Porsche Supercup, sempre se le condizioni non ritornino difficili – oppure a domani mattina, ma con il grosso problema che bisognerà disputare subito la gara alle 10.25. La comunicazione dovrebbe arrivare tra qualche ora ma, nel frattempo, sta ancora piovendo. Attendiamo…