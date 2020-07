TCR Italy | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo il lungo lavoro da parte di ACI Sport per assicurare il calendario di quest’anno a causa della pandemia di Coronavirus, il TCR Italy è pronto a scendere in pista questo weekend con il primo appuntamento del Mugello. Tanti gli iscritti: ben 23 vetture al via con altrettanti piloti.

Programma ed orari

Venerdì 17 luglio

10.35 – Prove libere 1 (25 minuti)

15.25 – Prove libere 2 (25 minuti)

Sabato 18 luglio

11.20 – Qualifiche (25 minuti)

18.40 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 19 luglio

13.10 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport e in diretta TV su MS Motor TV (canale 228 di Sky).

Anteprima del weekend

C’è il pienone per il primo round del TCR Italy, pronto a scendere in pista già da domani con le prime prove libere. Tanti coloro che saranno al via con delle vetture TCR: a cominciare dal campione in carica Salvatore Tavano con la nuova Cupra Leon Competition gestita dalla Scuderia del Girasole by Cupra Racing, oltre alla new-entry nel team Simone Pellegrinelli inserito nella classe TCR SEQ. A sfidare il pilota siciliano ci saranno Felice Jelmini – pronto all’avventura full-time dopo essere stato campione della Clio Cup Italia –, Marco Pellegrini, Massimiliano Mugelli e tanti altri. Grossa presenza invece per coloro che avranno le vetture col cambio DSG, in attesa di rivedere il TCR DSG Endurance: a cominciare da Matteo Poloni, oltre a Riccardo Ruberti e Carlotta Fedeli. Come detto, 23 auto si daranno battaglia questo weekend, ma pesano le assenze di piloti come Matteo Greco (passato al Campionato Italiano Gran Turismo), Enrico Bettera, Eric Scalvini, Jacopo Guidetti (Porsche Carrera Cup Italia) e Felix Wimmer.

TCR Italy – Mugello 2020: entry list

Copyright foto: ACI Sport