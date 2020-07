Porsche Carrera Cup Italia | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Con una lunga stagione virtuale alle proprie spalle, la Porsche Carrera Cup Italia è pronta finalmente per correre realmente dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia di Coronavirus. Sarà ancora Simone Iaquinta a confermarsi campione oppure qualche altro pretendente?

Programma ed orari

Venerdì 17 luglio

14.20 – Prove libere (60 minuti)

Sabato 18 luglio

09.55 – Qualifiche (30’ + 10’)

16.00 – Gara 1 (28’ + 1 giro)

Domenica 19 luglio

09.50 – Gara 2 (28’ + 1 giro)

Tutte le sessioni saranno visibili in live streaming sul sito ufficiale del campionato.

Anteprima del weekend

In questi ultimi due giorni si sono svolti i test collettivi del monomarca tricolore, che vede protagonista come sempre le velocissime Porsche 911 GT3 Cup. Alberto Cerqui si è confermato in cima alla classifica con la vettura preparata da AB Racing e potrebbe essere proprio lui il favorito, sempre se gli altri non hanno nascosto le carte in tavola. Come sempre, occhio di attenzione ai soliti noti come il campione in carica Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport), Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), Stefano Monaco (Dinamic) e a possibili sorprese come Nicola Baldan (Dinamic), David Fumanelli (Q8 Hi Perform), Bashar Mardini (Tsunami RT) Aldo Festante (Ombra Racing). Sottolineiamo anche la presenza di Giovanni Altoè con la debuttante Raptor Engineering, ma in tutto dovremmo vedere ben 27 vetture al via per l’appuntamento del Mugello. Gare attesissime quelle della Carrera Cup Italia, giunta all’edizione numero 14.

